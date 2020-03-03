【新冠肺炎】疑被城管誤會違規經營　武漢蔬果配送員遭腳踢圍毆

內地近日網傳短片，在新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情重災區湖北省武漢市，有城管人員被指錯誤執法，並且圍毆一名男子。有網民透露，被毆男子是一間民營生鮮店的配送員，公司與當地一個已作封閉式管理的屋苑有供菜合作。 武漢市漢江區政府辦公室在周二（3日）通報初步調查結果，涉事3名城管人員被辭退，並對負有管理責任的相關負責人予以立案調查。

從片段所見，在一間店鋪門外，約10名身穿制服的執法人員先是與一名黃衣男子爭執對峙，隨後一名執法人員就與黃衣男子大打出手，相互腳踹對方。其他四五名執法人員見狀後加入增援，一同腳踹黃衣男子，另外一人則全程手持手機拍攝。現場另外有一名女士，她曾試圖勸架，並拿起地上的小貨箱擊打執法人員，但被其他人阻攔。此後，黃衣男子就拉着女士退到一邊，然後稱要報警求助。

四、五名身穿制服的城管人員圍毆一名黃衣男子。（影片截圖）

據網民透露，黃衣男子是當地一間民營生鮮企業的員工，公司與當地一個已作封閉式管理的屋苑有供菜合作。事發周一（2日）早上8時許，現場是武漢市江漢區的一處屋苑門外，「小區的好心業主將自己的門店讓出來，讓我朋友在裏面分揀，但城管他們看到了就說這是違法經營，也不聽解釋，上來就要收東西。」網民指，黃衣男子拒絕讓執法人員沒收相關物品，雙方爭執不斷，最後就演變成互相撕扯、毆打。

有物管工作人員指出，屋苑附近不允許有賣菜攤檔，所有居民購買蔬菜都必須以屋苑的名義團購，「可能城管誤認為他們是擺攤賣菜。」負責該屋苑的社區幹部亦稱，目前社區內的所有食材來源均有指定供應商提供，但不清楚黃衣男子是否該公司的員工。

現場有一名女士曾嘗試勸架。（紅星新聞）

至於漢江區政府辦公室的通報則稱，經核實，漢興街疫情防控綜合執法過程中，城管人員與正在營業的果蔬店店員發生肢體衝突，目前公安部門已介入調查處置。另一方面，漢興街工委和紀工委對發生沖突的城管人員呂某、蔣某、李某予以辭退，對負有管理責任的漢興街公共管理科相關負責人予以立案調查，並強調區紀委監委將依紀依規對街道相關負責人追責問責，絕不姑息。

（綜合報道）