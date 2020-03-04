【新冠肺炎】廣州女潛入醫院隔離病房偷患者手機　被捕後遭隔離

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，廣州市第八人民醫院今日（4日）發布情況聲明稱，3月2日一名22歲女子潛入該院位於白雲區的嘉禾院區的隔離病區，並盜走新冠肺炎確診病人的手機。 該女子被判定為密切接觸者，目前在該院隔離留觀，暫未發現其離開醫院後有與他人近距離接觸的情況。

廣州市第八人民醫院發布情況聲明稱，3月2日一名22歲女子潛入該院隔離病區並盜走新冠肺炎確診病例的手機。（網絡圖片）

廣州市第八人民醫院描述涉案22歲楊姓女子的行程時指，該女子於3月2日晚上8時41分從醫院北門進入醫院後，於9時15分乘坐電梯抵達1號樓3樓隔離病區，隨後進入隔離病區8號房，9時16分離開8號房，9時38分離開醫院沿德興路往南直行，途經市疾控中心南門外往東朝空港大道方向行走，走出監控範圍，全程有戴口罩。

一名確診患者發現自己手機不見後立即告知值班醫護人員，醫護人員隨即報警。穿著防護服的公安人員於3日下午在在一個廢棄工廠將其控制並由救護車帶回廣州市第八人民醫院隔離；當天晚上，醫院採集其鼻、咽、肛拭子3份樣本送市疾控新冠核酸檢測，結果均為陰性。

根據公安機關調查，楊女有多宗盜竊前科，從其身上搜出4部手機，其中1部為從醫院8號病房盜竊所得，該病房住有一名67歲男性患者。楊女潛入隔離病區並盜走新冠肺炎確診病例手機，故判定其為密切接觸者，目前在廣州市第八人民醫院隔離留觀。