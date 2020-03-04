【新冠肺炎】成都食品公司商標與病毒撞名　回應改名建議：不改

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，近日內地一家名為「成都市新都區冠生園食品有限責任公司」的企業在網上引起熱議，只因為這家公司的商標為「新冠」，與肆虐內地的病毒撞名，不少網友建議該公司為商標改名。

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成都市新都區冠生園食品有限責任公司始建於1989年，座落於成都市新都區，是一家從事月餅、粽子等食品生產的企業。

據《紅星新聞》報道，有網友翻出自己家中的「新冠」月餅禮盒，發文說：「這個著名商標的牌子怕是砸了。」還有網友表示「看來這月餅廠的廣告詞該改改了」，並配上寫著「新冠讓相聚更甜蜜」廣告語的禮盒照片。

在公司官方網站看到，公司首頁有三張滑動大屏廣告，每一張廣告都在顯著位置打上「新冠」的商標，並配上廣告語「新冠讓相聚更甜蜜」、「新冠把愛帶回家」等廣告語。

對此，有不少網友發文建議該公司將商標改名，還有網友為公司想出了新名字：「可以由『新冠』改為『新園』。」但也有網民表示「不能改！這都是吃飽了撐得，我們繼續支持你」、「支持不改名」。

公司負責人：不可能更名

新都區冠生園食品有限責任公司負責人劉期春表示，公司產品在四川內的銷售應該影響不大，「品牌在川內有一定知名度。但是對於省外來說，不敢說有沒有影響」。而對於網友建議的改名一事，劉期春表示「不考慮更名，不可能更名」。劉期春說，畢竟品牌已經有了三十年時間，不會輕易更名。

（綜合報道）