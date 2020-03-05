【新冠肺炎】教育部：夏季畢業研究生可順延　春季畢業生視像答辯

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，教育部日前就印發通知，指出對因疫情影響無法按時完成學位論文的夏季畢業研究生，培養單位可適當順延培養和學位授予時間，並視情況增開學位評定委員會會議。

通知文件指出，各培養單位應根據疫情防控要求，統籌做好夏季畢業研究生學位授予相關工作。包括積極開放文獻資源，為研究生完成學位論文提供支持，同時合理調整優化學位論文送審、答辯和學位授予工作的時間、方式與流程，努力保障符合條件的研究生按期獲得學位。對因疫情影響無法按時完成學位論文的，培養單位可適當順延培養和學位授予時間，並視情況增開學位評定委員會會議。

通知文件要求統籌做好夏季畢業研究生學位授予相關工作，包括積極開放文獻資源，為研究生完成學位論文提供支持。（中新社）

此外，文件亦提到要穩妥做好春季畢業研究生學位授予相關工作，對已完成學位論文答辯的春季畢業研究生，培養單位應在疫情防控工作統一部署下，進行後續學位授予相關工作；對已完成學位論文、尚未進行答辯的春季畢業研究生，培養單位可在保證學位授予質量和遵守保密要求的前提下，安排展開遠程視像答辯，並通過訊息化手段實現不記名投票。

至於尚未完成學位論文的春季畢業研究生，導師應加強指導，培養單位按照有關要求積極穩妥展開後續培養和學位授予工作。培養單位可通過在線審議等方式召開學位評定委員會會議，保證符合學位授予條件的春季畢業研究生及時獲得學位。

事實上，內地多間高等學府都已經推出視像答辯，例如上海同濟大學上月底就為兩名海洋與地球科學學院的博士生，通過在線視像的形式完成學位論文答辯。北京清華大學亦有公布工作方案，提出根據疫情防控需要，符合答辯條件的學生可以進行網絡答辯，並新增8月份畢業批次。

（綜合報道）