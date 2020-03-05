新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，人類食用野生動物被指有可能是病毒源頭，為此全國人大常委會在上月底表決通過全面禁止食用野生動物，嚴厲打擊非法野生動物交易。 惟龜鱉蛙等餐桌上常見的兩棲動物，是否還能繼續人工養殖並食用，成為近日輿論關註焦點之一。 農業農村部在周三（4日）緊急印發通知，明確中華鱉、烏龜等列入《國家重點保護經濟水生動植物資源名錄》物種和牛蛙等已公告的水產新品種兩棲爬行類動物，均會按照水生物種管理。 值得一提是，人大常委會表決通過的決定，水生野生動物未被列入禁食範圍。

龜鱉蛙等餐桌上常見的兩棲動物仍能繼續人工養殖並食用。（資料圖片）

農業農村部的通知指出，要協調好有關名錄的關係，明確水生野生動物的範圍，對於列入國家重點保護水生野生動物名錄、《附錄水生動物物種核准為國家重點保護野生動物名錄》以及《人工繁育國家重點保護水生野生動物名錄》的物種，要嚴格按照相關規定要求進行管理，對凡是《野生動物保護法》要求禁止獵捕、交易、運輸、使用的，必須一律嚴格禁止。

此外，對於列入《國家重點保護經濟水生動植物資源名錄》的物種和農業農村部公告的水產新品種，要按照《漁業法》等法律法規嚴格管理。

全國人大常委會在上月底表決通過全面禁止食用野生動物，嚴厲打擊非法野生動物交易。（中新社）

通知還要求，要強化源頭管理，嚴格水生野生動物審批。重點對水生野生動物來源合法性、申報材料的真實性，以及與審批條件的相符性嚴格把關，從嚴控制準入門檻；要按照「雙隨機一公開」的原則，加強事中事後監管，完善相關檔案和標識制度，推動水生野生動物動態化、可追溯管理；要加強水生野生動物標識管理，對於標籤管理範圍內，必須嚴格執行有關規定，未取得標籤一律不得進入市場。

另一方面，農業農村部亦發布通知，表明將打擊水生野生動物非法捕撈販賣等行為作為漁政執法重點，聯合相關部門，針對重點地區、重點場所、重點物種、重點環節，加強執法監管。對於非法獵捕、交易、運輸、食用水生野生動物者，會在現行法律規定基礎上加重處罰。

（綜合報道）