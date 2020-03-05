【新冠肺炎】曾發文籲國人向世界道歉　前央視主持阿丘被封殺

疑因發表有關新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情的言論，內地央視前主持人阿丘日前被當局徹底封殺，引發社會關注。 據央視總編室知情人士透露，阿丘已被徹底封殺，其此前在央視曾出鏡主持的某檔社會類節目，也已在2019年底被調整。

報道稱，此前阿丘在央視的出鏡率愈來愈低，外界猜測聲不斷，就曾傳出他被央視封殺的消息，不過，阿丘則解釋稱只是崗位調整，並沒有被封殺。

資料顯示，阿丘原名邱孟煌，2003年到央視擔任主持人，曾主持過《第10放映室》、《文化正午》等節目。雖然阿丘近年來很少露面主持節目，但是網民對他突然傳出被央視封殺的消息還是感到很意外，而他遭到封殺的原因亦成為網民討論焦點。

阿丘被封殺原因雖然未予披露，但外界一直在傳，或許與他半個月前所發言論有關。2月20日，阿丘曾在微博發文稱，「此時，雖然東亞病夫的牌匾早已踢碎了一個多世紀了，但我們可不可以說話語調稍温和並帶些歉意，不慫也不豪橫地把口罩戴起來，向世界鞠個躬，說聲：對不起，給你們添亂了。」

阿丘的留言本意是回應美國《華爾街日報》早前一篇題為《中國是真正的亞洲病夫》的文章，所觸發的一場涉嫌辱華風波。不過，這則微博當時遭到不少網民痛批。網民猜測，阿丘遭封殺或和此事有關。目前，阿丘的微博賬戶處於封禁狀態，實名認證亦已被取消。

（綜合報道）