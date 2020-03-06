【新冠肺炎】人社部：前線專業人員優先評審　可視為一年基層工作

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，人力資源社會保障部近日印發通，提出要對參加疫情防控前線專業技術人員優先申報評審，開辟綠色通道。 通知更提到，參加疫情防控經歷可視同為一年基層工作經歷，視同完成當年繼續教育學時學分。

通知指，前線專業技術人員參加職稱評審時，不受所屬單位崗位結構比例限制，可提前一年申報評審高一級職稱或參加專業技術資格考試；有突出貢獻，並獲得省部級以上表彰獎勵者，更可直接申報參加高一級職稱評審或考試。此外，前線專業技術人員的晉升崗位等級，亦不受所屬單位崗位結構比例限制，通過評審後，用人單位就要直接聘任至相應專業技術崗位。

人社部提出參加疫情防控的前線專業技術人員可獲優先申報評審。（中新社）

通知又強調要將抗疫表現作為職稱評審的重要內容，將參加疫情防控的工作成果和貢獻列入年度職稱評價指標，破除「唯論文」傾向，對論文不作硬性要求，疫情防控中的臨床救治情況、病案病例、診療方案、關鍵核心技術研發成果、流行病學報告、病理報告、藥物疫苗研發情況、試劑檢測設備產品研發應用情況、工作總結、心理治療和疏導案例等均可作為成果申報參評，免於參加專業實踐能力考核。

通知最後指，要通過職稱評審，鼓勵廣大專業技術人員緊緊圍繞疫情防控，維護人民群眾生命健康，突破關鍵核心技術，加強疫病防控和公共衛生攻關體系建設，「把論文寫在臨床一線，把研究成果應用到疫情防控一線」。

（澎湃新聞）