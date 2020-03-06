【新冠肺炎】研究指女性天生抗病毒潛伏期更長　隔離期應超過14天

武漢大學人民醫院的研究團隊近日在國際權威醫學期刊《刺針》上發布研究報告初稿，首次分析女性在新型冠狀病毒肺炎傳播中可能存在的特殊性。 研究表明，女性在該病傳播上表現出不同於男性的特徵，不僅症狀相對較輕，而且比男性有更長的潛伏期，可能是因為女性天生具有比男性更強的抗病毒免疫力。 研究團隊呼籲，在篩查過程中，無論女性是否有症狀，只要接觸史明確，就應對她們進行病毒測試，接受醫學觀察的女性，隔離期也應超過14天。

研究團隊指出，新冠肺炎迄今為止已被確定為具有高度傳染性，並在全球多個國家和地區暴發。目前各種研究已經有針對其流行病學、臨床特徵、預後和治療經驗等，但是尚無關於女性在該疾病傳播中的具體流行病學研究。研究團隊認為，女性的特點可能成為影響該病傳播的一個關鍵點。

研究團隊認為，女性的特點可能成為影響該病傳播的一個關鍵點。（中新社）

研究團隊回顧9篇有分析確診病例的研究報告，從中提取病例資料的來源、病例收集時間、平均年齡、病例數量、性別比例等資料。此外，研究團隊還對武漢大學人民醫院於2月20日之前的確診病例進行回顧性分析，分為輕度、中度、嚴重和危重，比較每組別的性別比例及平均年齡，以及比較不同時間段確診病例的性別比例差異。

研究團隊發現，大多數確診病例都是男性，而且在要入住深切治療部的患者中更為明顯。所收集到數據中，6013名患者大多數在1月1日至1月29日入院或確診，其中男性有3361人（佔55.9%）；共有975人要入住深切治療部，其中573人（58.8%）為男性。結果反映，男性比女性更容易感染新冠肺炎，而且感染後症狀更嚴重。

研究結果反映，男性比女性更容易感染新冠肺炎，而且感染後症狀更嚴重。（中新社）

但研究團隊發現，在三個時期，1月1日之前、1月1日至1月11日以及1月12日至1月22日中，武漢的男性確診病例的比例逐漸下降，分別為66.0%、59.3%和47.7%。與此同時，在疫情大規模爆發的最初階段，即1月1日之前，確診病例中有34.0%是女性，但在隨後的研究中，至1月26日，女性所占的比例逐漸上升到45.0%。結果反映，隨着疫情爆發的持續時間延長，新增確診病例中的男性比例有所下降。

研究團隊進一步分析截至2月20日該院的2045宗確診病例（男953人，女1092人），其中輕中度的男性有454人（佔所有男性47.6%），女性有612人（佔所有女性56.0%）；嚴重的男性有387人（40.6%），女性有404人（37.0%）；危重的男性有112人（11.8%），女性有76人（7.0%）。此外，研究團隊更在數據中發現有67人是無症狀感染者，其中47人是女性。結果顯示，女性不僅在輕中度患者中佔很大比例，而且在無症狀感染中也占很大比例。

數據顯示，1月20日之前入院的男性患者多於女性，但在此後女性患者則比男性患者多。文獻和醫院的數據都表明，女性在疫情早期入院中所佔比例較低，但在疫情後期，比例有所上升。研究團隊認為，數據反映女性不僅症狀相對較輕，而且可能比男性有更長的潛伏期，也許是因為女性天生具有比男性更強的抗病毒免疫力。前期女性沒有被確診並不意味着女性沒有被感染，只是其症狀較輕或無症狀。

研究團隊認為，性激素和免疫系統之間的相互作用使男人比女人更容易受到病原體的侵害。女性趨向於產生更強的免疫力，有助於她們更快地清除感染並降低疾病持續發展的風險。但只要有病毒感染，病毒就會不停地與人體的免疫系統抗爭，在病毒突破免疫系統之前，人體沒有任何疾病症狀，換言之潛伏期就會更長。女性的無症狀發病和長期潛伏期無疑將對該病傳播產生重要影響。被感染的女性會因無症狀而與他人接觸，哪怕是在主動或被動隔離結束後，她們仍可能「逃過」診斷，並造成之後的傳播。

研究團隊呼籲接受醫學觀察的女性，隔離期也應超過14天。（中新社）

研究團隊認為，最終患者的男女人數應是差不多，因為隨時間推移，更多潛伏期長的女性患者會被確診。但研究團隊呼籲，中國及世界其他國家或地區盡快對女性採取差異化的疾控措施，並特別呼籲中國疾病預防控制中心和其他衛生部門，「進一步研究女性在這一疾病流行中的作用，儘早為女性單獨制定隔離和診斷計劃」，因為「也許這將加快這一疾病的終結並降低其控制成本」。

（綜合報道）