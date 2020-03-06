【新冠肺炎】醫患停步欣賞夕陽照走紅　網民：逆境中綻放希望之花

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，內地網上近日流傳一張「最佳照片」，顯示一名醫護人員帶著一名躺在病床上的年老患者，一起在室外欣賞日落的餘輝，惹來不少網民激讚。 據了解，照片中的醫護人員是在武漢大學人民醫院支援的上海醫生，當時他特別停下，讓剛做完電腦斷層掃瞄，並且住院近一個月患者，得以欣賞久違的夕陽。

內地傳媒介紹，劉凱醫生只有27歲，患者則已有87歲，是武漢本地人，「他倆都在戰鬥，都好久沒有見過陽光了」。事發在周四（5日）下午，劉凱醫生正護送患者做完電腦斷層掃瞄歸來，途中偶然遇上日落的美景，二人遂一起停下欣賞。

劉凱醫生與患者一起欣賞夕陽的餘輝。（網上圖片）

劉凱醫生來自復旦大學附屬中山醫院，是重症醫學科的一名「呼吸治療師」。劉凱醫生的專業並不常見，據稱全國亦只有一兩百人，但同樣在今次新冠疫情中發捍重要作用。呼治療師能夠配合醫生，維持患者的呼吸系統功能。劉凱醫生事坦言，該張照片本來只是自己覺我很有紀念價值，沒料到會引起網民的強烈反響。

劉凱醫生表示，當時他與另一名義工一起帶患者去做電腦斷層掃瞄CT。住院患者要做電腦斷層掃瞄的話要前往門診大樓，需要從所在病區的11樓下電梯，然後再穿行幾百米。就在回程途中，劉凱醫生被日落的金光所打動，就問患者要不要停下看一會兒，並在得到答允後一起停下腳步欣賞久違的夕陽。

劉凱醫生（左）來自上海復旦大學附屬中山醫院，是重症醫學科的一名「呼吸治療師」。（網上圖片）

至於拍攝照片的義工名叫甘俊超，是一名在武漢讀書的大學生義工，平日會到醫院幫忙，例如護送患病轉運等。甘俊超直言，很喜歡現在的工作，會一直做義工直至疫情結束，「我很年輕，身體也好，我希望能為這座城市盡點自己的力量。」

網民熱議：

很溫暖的畫面，人間美好莫過於此，加油！ 久違的安寧，好祥和。 與病毒戰鬥後的希望之光。 溫暖又美好的照片，希望疫情早點結束，醫護工作者們辛苦了！ 美麗的日落和美麗的身影。 逆境中綻放的希望之花是如此美好。 如畫一般，瞬間感動。 相距一甲子，相攜沐夕陽。

（綜合報道）