【新冠肺炎】武漢將授牌小區社區「無疫情」　合資格最高獎金廿萬

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，重災區湖省武漢市，當地各城區（開發區）日前紛紛宣布啟動「無疫情」創建工作，被認定後的小區、社區（村、隊），最高可獲獎勵20萬元（人民幣．下同），相關單位、個人也將獲得獎勵。

據了解，各地認定「無疫情」的方式各不相同，以洪山區為例，其採用評分制，會有綜合評分表，按照六大類、16小項進行綜合評定，90分及以上方可認定達標，其中是否「排查摸底到位」的分數佔比最高；硚口區則採用遞進式，條件成熟的小區、社區可直接申報認定，條件暫不成熟的小區，可先由街道、社區統籌安排展開創建「無疫情單元」、「無疫情樓幢」。

武漢公示的無疫情小區、社區。（微博）

為激勵爭創無疫情小區、社區，地方政府會直接提供現金獎勵。現時東湖風景區內第一批無疫情小區已經授牌，並獎勵5萬元，無疫情社區（村、場）能獲授牌更會獎勵20萬元。在青山區，根據疫情嚴重程度、創建工作難度，當地甚至會分別對成績突出的社區（村）分別給予10萬元、8萬元及5萬元獎勵，街道會有50萬元、30萬元及20萬元。

與此同時，獲授牌「無疫情」後，名單會在公眾媒體上公示、公布，接受社會監督，其中江岸區表明，將會對創建工作落實不力、弄虛作假，甚至造成疫情反彈，就會對相關單位和責任人嚴格追責問責。

（長江日報）