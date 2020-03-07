【新冠疫情】美國亞裔男被歧視挑釁　中國駐紐約總領事館表達關切

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，海外不少國家近期都有大量確診病例出現。由於疫情最初在中國出現，以致世界外地都漸有歧視中國人的聲音。 其中在美國，據中國駐紐約總領事館在微信公眾號發布的消息，當地日前有一名亞裔男子，在地鐵車廂遭遇言語及疑似是消毒藥水的罐裝噴霧挑釁。 值得一提是，美國當地的確診病例數字持續增加，至今已累計有213宗確診病例，累計死亡病例亦增至15宗。

一名黑人男子不斷要求該名亞裔男子離開。（影片截圖）

黑人男子隔空向該名亞裔男子噴灑疑似消毒藥水。（影片截圖）

總領事館表示，已第一時間向紐約警方核實了解情況並表達關切，敦促警方盡快查明案情。如涉及中國公民，要及時向中方通報，妥善處置並采取切實有效措施保護中國公民及當地僑胞的安全和合法權益。

總領事館並引述紐約警方回應指，打擊包括種族歧視在內的仇恨犯罪，是警方的重要工作和職責所在，將採取措施保護包括中國公民在內的所有紐約市民安全，願意與總領事館就此保持溝通合作。警方亦建議中國公民如遭遇歧視性言行或挑釁，以保證安全為第一要務，遇危險妥謀脫身，記住疑犯特徵及時間、地點、證人等詳情，盡快報警並為警方破案提供線索。

此外，總領館亦再次提醒在美國東部地區的中國公民，要妥善應對當前少數針對性不友好、歧視言行乃至人身攻擊事件，要強化自我保護意識、及時報警等。

（綜合報道）