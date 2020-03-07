廣州遭拐賣男童十五年後終被尋回　拐子婆「梅姨」仍難尋踪跡

廣州市公安局6日晚上通報，3月4日，廣州增城警方經過十幾年的不懈努力，終於尋找回15年前在增城被拐的少年申聰。 值得注意的是，當年參與拐賣申聰的一名嫌犯，正是被內地警方追捕多年卻仍未落網的拐子婆「梅姨」。

2005年，當時28歲的河南人申軍良到廣東增城打工，當年1月，剛滿1歲的大兒子申聰在家中被周容平等人搶走，經過中間人張維平和「梅姨」之手，被賣了13000元。

十多年來，申軍良拿出所有的積蓄，追逐與兒子有關的各種線索。（網絡圖片）

孩子被拐賣後，申軍良辭掉了工作，拿出所有的積蓄，追逐與兒子有關的各種線索。最初的幾年，他聽說孩子被賣到珠海，就跟去珠海。他白天抱著一隻塑膠袋，裝著尋人啟事和膠水，大街小巷貼傳單；晚上就靠在路邊休息，睡醒了繼續貼，但15年中，始終沒有兒子的蹤跡。尋子過程中，申軍良結識了另外八個家庭，他們的兒子都被張維平偷走或販賣。

十多年來，警方也始終堅持對嫌疑人的抓捕和被拐兒童的尋找工作，直到2016年，搶走申某的周容平等五人被警方抓獲。經審查，2003年至2005年期間，張維平等人在廣州、惠州等地先後實施數宗拐賣兒童積案。

2018年12月，法院對張維平、周容平等人涉嫌拐賣兒童案一審公開宣判，張維平、周容平被判死刑。但另一名嫌犯——中間人「梅姨」和孩子們的下落仍是個未知數。

警方此前公佈的「梅姨」模擬畫像。（資料圖片）

去年11月，公安部、广东省公安厅刑侦部门组织广州、增城两级公安机关应用智慧新警务技术，对疑似对象逐一筛选摸排、调查走访，找回其中2名被拐儿童，其中一名就是申聰。

目前廣州警方已邀請心理專家對申聰本人及相關人員進行心理疏導。

目前仍有多名被「梅姨」等人拐賣的兒童沒有被尋回。（資料圖片）

然而，中間人「梅姨」直至今日仍未被捕。此前，張維平等人被判處死刑時，被拐賣兒童家人曾表示，他們的心情是矛盾的，既想讓張維平死，但又怕他死，因為「如果張維平死了，中間人『梅姨』就斷了下落」，又萬一其後找到「梅姨」，到時候就沒人指證她了，他們都希望可盡早找到這名「梅姨」。

（新京報）