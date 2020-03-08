【新冠肺炎】中國留法學生地鐵上戴口罩　遭假警察騙去150歐元

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新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情蔓延至歐美，法國衛生部7日（上周六）指，現時法國共有949宗確診個案。

據內媒報道，根據中國留法學生在社交媒體流傳的消息，一名中國學生因為在巴黎地鐵上戴口罩，被警察以違反《禁蒙面法》為由處以150歐元（折合約港幣1320元）的罰款。這使得不少中國留學生為「能不能戴口罩」一事感到非常困擾。

中國駐法國大使館7日（上周六）通過官方微信公眾號表示，經向法國警方和法律人士核實，上述情況是不法分子假冒警察所為，出於健康原因而佩戴口罩並不違法。

新冠肺炎疫情在法國持續，不少抵達巴黎戴高樂機場的旅客都戴上口罩。（路透社）

據了解，2010年，法國頒布《禁蒙面法》規定，在公眾場合使用任何材料遮蓋面部的行為，均違背該法案。不過，該法案也提到「因醫療原因戴口罩」不在該法案禁止的情況內，但前提是「得到權威機構的授權」，來證明戴口罩的必要性。

中國駐法國大使館7日又表示，還有個別旅法僑胞反映，有不法分子假冒政府防疫人員進入僑胞家中實施搶劫。

中國駐法國大使館提醒在法中國公民提高安全防範意識，警惕不法分子通過假冒警察、政府公務人員等以防疫為由實施詐騙、搶劫等行為。如遇緊急情況，請及時報警，或聯繫中國駐法國使領館尋求協助。

（綜合報道）

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