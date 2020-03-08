【新冠肺炎】因「分贓」不均　上海男售假口罩遭好友舉報被捕

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，口罩成為內地民眾難買到的物資之一。上海有一名男子毛某在疫情期間，以普通口罩充當醫用口罩銷售，遭到友人舉報而被捕。 毛某被公安機關抓獲後竟透露，舉報他的友人此前曾幫其介紹客源，因未收到回扣，才向警方舉報毛某違法銷售口罩的事情。

據《看看新聞》報道，2月下旬起，毛某在微信群組賣起「醫用口罩」，他號稱其口罩「源頭直發，靠譜、量大」、「上海現貨最後36萬隻，公司有醫療器械生產許可證，跟着買就對了。」還不容群組內任何人質疑，聲稱誰質疑就將誰「踢出去」（意即移出群組）。

警員接到舉報上門調查，在毛某的倉庫發現其售賣的一次性口罩，其實是普通口罩，未達醫用標準，亦沒有顯示生產批次，數量有5萬片，而毛某個人及其企業均沒有醫用銷售許可證，但毛某仍然以醫用口罩為名來銷售這些口罩。警方前後查獲其交易記錄，發現已售出70餘萬片口罩，涉案金額近200萬元人民幣。

毛某供稱，自己本身感到不解，不知是誰舉報了他，因為其微信群組都是認識多年的朋友或熟人介紹的人。原來，舉報人其實是毛某的一名好友，因幫其介紹了客源卻沒有收到佣金，而將毛某舉報。毛某認為，這名好友認為，生意做成了，毛某卻沒有給他回扣、發紅包，兩人一度為此事起衝突，最終導致友人將其舉報。

目前，毛某因涉嫌銷售不符合標準的醫用器材罪被被採取刑事強制措施。

（看看新聞）