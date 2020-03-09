【新冠肺炎】江西男為謀利9次駕網約車去武漢接人　遭行拘10日

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，近日江西省南昌市公安局查處3宗近期往返南昌至湖北疫區接送人員的案件。 疫情爆發後，重災區武漢實施「封城」，其中卻有人擅自從武漢駕車回南昌，遭罰行拘10日。

近日江西省南昌市公安局查處3宗近期往返南昌至湖北疫區接送人員的案件，其中更有人擅自從武漢駕車回南昌。圖為武漢封城後，主幹道上車輛疏落。（Reuters）

南昌市公安局查實，男子吳某以盈利為目的，先後9次擅自駕駛網約車往返南昌和湖北兩地，接送多名疫區人返回南昌。此外，男子鮑某擅自駕車前往湖北一個服務區接袁某到南昌，又於次日駕車將袁某從南昌送回湖北老家。

另外，南昌一家公司的經理張某強早前身處武漢，致電南昌的員工田某強及張某，要求兩人送輛車去武漢，用於自駕返回南昌。3月7日，田某強、張某各自駕駛車輛從南昌至武漢，張某將自己的車輛停放在與張某強事先約定的地點後，乘坐田某強駕駛的車輛返回南昌。當日，張某強攜同另外一人駕駛該預先停放的車輛，從武漢返回南昌。

南昌市公安局指，上述人員返南昌後已被屬地工作部門送至集中隔離點觀察。南昌市公安局已對吳某和鮑某分別作出行政拘留10日、罰款500元人民幣的處罰決定；對張某強作出行政拘留10日，對田某強、張某作出行政拘留8日的處罰決定。行政拘留處罰皆待隔離期滿後執行。同時，公安交管部門對上述違反道路交通管理法規的相關人員，施以行政罰款和計分處理。