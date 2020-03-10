【新冠肺炎】醫生1個月接診3000病人猝死　行政覆議終獲認定工傷

湖北省仙桃市三伏潭鎮衛生院的醫生劉文雄本月13日在家中猝死，不過，由於他並非感染新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎），也未在規定的工作時間與地點死亡，市人社局其後作出不予認定工傷決定。事件引起爭議，其家人也申請行政復議。 湖北省仙桃市人社局於3月7日撤銷了之前不予認定工傷的決定，宣布劉文雄為在防疫備勤過程中突發疾病經搶救無效死亡，予以認定為工傷。

據《法制日報》報道，早前，仙桃市政府於3月6日決定，撤銷仙桃市人社局作出的《不予認定工傷決定書》，並責令人社局在60日內重新作出決定。

劉文雄是湖北省仙桃市三伏潭鎮衛生院的一名門診內科醫生。據此前媒體公布的一份《醫生每日就診量》統計表顯示，劉文雄在1月12日至2月12日共接診患者3,181人。而在1月31日，劉文雄就有胸痛、心慌等身體不適症狀，因防疫任務重沒請假治療。

2月13日凌晨，他出現了胸痛、氣喘等症狀，雖經急救仍然不幸離世。《居民死亡醫學證明（推斷）書》顯示的診斷死亡原因為「急性心肌梗死」。

事實上，中國人社部、財政部、國家衛生健康委早在1月23日就發佈了《關於因履行工作職責感染新型冠狀病毒肺炎的醫護及相關工作人員有關保障問題的通知》。《通知》規定，「在新型冠狀病毒肺炎預防和救治工作中，醫護及相關工作人員因履行工作職責，感染新型冠狀病毒肺炎或因感染新型冠狀病毒肺炎死亡的，應認定為工傷，依法享受工傷保險待遇。」

按照上述《通知》內容，劉文雄雖然屬於一線醫護工作人員，但並不符合「感染新型冠狀病毒肺炎死亡」人群的規定。

但劉文雄的家人認為，「雖然不是犧牲在工作時間和工作場所，但這段時期他的工作時間及工作場所已延及居家，況且也不排除劉文雄具有因感染新冠肺炎死亡的極大可能性」。

劉文雄生前所在單位三伏潭鎮衛生院也認為，劉文雄是在疫情防控「戰時狀態」期間死亡，不應機械認定工作時間及工作地點，或機械理解法律條款。劉文雄的病發死亡系超時間超負荷在崗工作導致，應當認定為工傷。

2月27日，仙桃市司法局作為仙桃市政府的行政複議機構，於當日正式受理了此案。仙桃市政府查明，1月12日至2月12日，劉文雄共診治內科門診病人3506人次，其中一般發熱病人670人次。防疫期間，醫院還將劉文雄電話號碼在發熱門診對外公布，劉文雄確實存在休息時間通過電話、微信接受病人問診的情況。

仙桃市政府行政複議決定書顯示，「劉文雄的工傷認定應綜合考慮抗疫特殊時期的工作情形，不應機械的界定『工作時間』和『工作崗位』。」仙桃市政府隨後撤銷了仙桃市人社局此前的《不予認定工傷決定書》。