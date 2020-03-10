【新冠肺炎】武漢大學突破戴口罩人臉識別難題　識別精度高達9成

撰文： 最後更新日期： 2020-03-10 14:15

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情期間，中國幾乎人人戴口罩，武漢大學團隊啟動應急攻關研究，突破口罩帶來的人臉識別問題，針對被口罩遮擋的人臉，識別精度高達9成，同時構建了全球首個公開、真實的戴口罩人臉識別樣本集。

內地社區出入管理、人臉門禁考勤、車站人臉閘機等場合都離不開人臉識別技術。疫情期間，口罩讓作為重要身份驗證手段的人臉識別技術基本失效。因此，武漢大學國家多媒體軟件工程技術研究中心王中元教授帶領團隊，及時啟動了口罩人臉識別的應急攻關研究。

武漢大學團隊啟動應急攻關研究，突破口罩帶來的人臉識別問題，針對被口罩遮擋的人臉，識別精度高達9成。（微博@武漢發布）

該研究初步收集人臉數據達36萬張，並開發了數據淨化、數據標註等半自動化輔助製作工具。為擴充數據多樣性，該團隊開發軟件，將公開數據中的人臉「戴上口罩」，構建了包含1萬人、50萬份臉部數據的模擬戴口罩人臉數據集。

另外，該團隊構建了全球首個公開、真實的戴口罩人臉識別樣本集，含525人的5千份戴口罩人臉數據及9萬份不戴口罩的人臉數據，目前數據集已免費向大眾開放。據悉，該團隊下一步將聯合多間安防企業開展試用，服務於社區出入、校園管理、企業復工場景下的無接觸「刷臉」認證。

（綜合報道）