【新冠肺炎】謊稱女友確診阻登機　廣州35歲痴情男遭判監7個月

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，廣州一名35歲痴情男子早前打電話「舉報」正在鬧分手要回家的女友是確診患者，令其無法在白雲機場登機，更連累女友所居住酒店及相關人員都要隔離觀察及進行檢疫。 3月9日（周一），廣東省廣州市海珠區人民法院以編造虛假恐怖信息罪判處該男子有期徒刑七個月。

據早前報道，據廣州公安局通報，廣州白雲機場客服熱線在2月27日凌晨接獲一名男子舉報，聲稱女友是新冠肺炎患者，2月26日到廣州後暫住海珠區，近日正準備乘搭飛機飛往外地。

海珠警方大為緊張，立即在市公安局的統籌指揮下，與區相關職能部門密切聯動展開追查，迅速在一間酒店找到該名女子。警方為該女子及酒店內相關人員採取隔離觀察與病毒取樣全套檢測措施。經檢測與篩查，該女子及酒店內相關人員均對病毒呈陰性反應，亦無人有疑似徵狀。

警方詢問女子的相關情況後，懷疑住在同一酒店的35歲劉姓男子涉嫌謊報警情。經審查，劉男因為女友鬧分手要返回老家，得知她已準備從從白雲機場乘機，當時正從江西省贛州趕來的劉男為拖延時間挽留女友，就編造女友被確診的消息，打電話向機場客服熱線「舉報」。

3月9日，廣東省廣州市海珠區人民法院通過視象會議方式公開開庭審理此案。法院審理後認為，被告人劉男無視國家法律，編造與突發傳染病疫情有關的恐怖信息，嚴重擾亂社會秩序，已構成編造虛假恐怖信息罪，依法應予嚴懲。鑑於劉男有坦白情節，自願認罪認罰，依法判處有期徒刑七個月。

（綜合報道）