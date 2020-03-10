【新冠肺炎】湖北推出綠黃紅三色「健康碼」　持綠碼可全省通行

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續緩和，在重災區湖北省，當地疫情防控指揮部宣布展開「健康碼」發放工作，民眾可透過指定手機App或微信小程式，申領一個經與全省防疫數據庫比對核驗後生成的專屬二維碼（QR Code），作為個人出行電子憑證，在疫情防控期間全省通用，並且是查驗的依據。

健康碼分為綠、黃、紅共三種顏色，最高級為「綠碼」，中、低風險地區的人持有「綠碼」可全省通行，並且在高風險地區亦能接照當地規定出行，又或以點對點運輸方式安全有序流動。次一級是「黃碼」，將不予放行，最差的「紅碼」更是要由本地收治、隔離。

最高級的「綠碼」，中、低風險地區的持有「綠碼」人士可全省通行。（微博）

疫情防控指揮部表示，此舉是要落實分區分級差異化防控策略，推進企業復工復產和人員安全有序流動。綠碼是經比對核驗全省防疫數據庫後，未被列入「四類人員」（確診患者、疑似患者、無法排除感染可能的發熱患者、確診患者的密切接觸者）名單中可獲得；黃碼是被記錄為在管的密切接觸者；紅碼是被記錄為確診病例、疑似病例、發熱病例、無癥狀感染者。低風險地區的人申領健康碼，4小時內就可以獲得，中風險地區的人要12小時，高風險地區人員要24小時。

健康碼是湖北個人出行的電子憑證，在疫情防控期間全省通用，並且是查驗的依據。（中新社）

值得一提是，疫情防控指揮部同時表明，健康碼會根據個人健康狀況隨時轉換，如果有異議的可撥打熱線提出申請，再由當地防控指揮部核查辦理。

（綜合報道）