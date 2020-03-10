【新冠肺炎】一家四口住華南海鮮市場43天未受感染　目前正在隔離

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。被指是病毒來源地的武漢華南海鮮市場，周二（3日）起展開為期3日的大規模消毒工作，並清理商舖雜物。 內媒早前報道指當時竟然發現有一家四口還居住在此，當時四人正帶着整理好的物品離開市場。據湖北衛視今日（10）報道，四人住在華南海鮮市場43天，檢測時發現未感染新冠肺炎。

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據早前報道，首日消毒工作於3日下午開始，多支消毒隊伍在華南海鮮市場東西區入口集合，開始搭建防護通道。消毒人員表示，此前雖然也有消毒，但由於商舖關閉，無法內進消毒。一名江漢區宣傳部人員則表示，市場將被拆除的說法是謠言。

內媒記者在現場發現，包括老人和小孩在內的一家四口正在將整理好的物品從市場往外搬運，其中一人說，他們被要求「到酒店去住」。至於他們是否為市場內商戶，及為何滯留市場，他們就未予回答。

及後，四人被安排進入一輛黑色商務車。負責安置工作的工作人員表示，這一家四口住在華南海鮮市場內，「是工作人員」，又指市場關閉後「只有他們還住在裏面」，如今將會被送往酒店。

湖北衛視報道則指，這一家四口為一對夫妻帶著孩子和老人，住在華南海鮮市場43天，也沒有防護服，檢測時發現竟然未感染新冠肺炎。據悉，一家四口被發現後已送酒店隔離，目前仍在隔離觀察。

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33份環境樣本含有新冠病毒核酸

據悉，華南海鮮市場是華中地區規模最大的水產批發市場。市場共分東區和西區，由新華路隔開，西區主要經營海鮮、水產，東區則以禽肉、基圍蝦和乾鮮調料為主。不過，網傳「野味價目表」顯示，華南海鮮市場有商戶曾售賣各種類別的野生動物，包括活孔雀、活蠍子、活狐狸、活果子狸、活梅花鹿、活狼仔、活鱷魚、活鴻雁、活竹鼠等。

1月1日，武漢市江漢區市場監督管理局和衛生健康局聯合發出公告，決定對華南海鮮市場實行休市，進行環境衛生整治，隔日，大部分商戶已關門停業。

據央視1月26日報道，中國疾控中心首次從華南海鮮市場的585份環境樣本中，檢測到33份樣本含有新型冠狀病毒核酸，並成功在陽性環境標本中分離病毒，提示該病毒來源於華南海鮮市場銷售的野生動物。

（綜合報道）