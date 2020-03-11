回應朝鮮伊朗緬甸等國人權狀況　中方：主張建設性對話反對政治化

聯合國人權理事會當地時間周一（9日）就朝鮮、緬甸、伊朗、布隆迪等多國的人權狀況舉行互動對話，其中中國外交部人權事務特別代表劉華在發言時指出，中國一貫主張各國通過建設性對話與合作處理人權問題，反對政治化、選擇性、雙重標準和搞對抗做法，不贊成「點名羞辱」和公開施壓做法。

對於朝鮮問題，劉華強調中國一貫堅持實現朝鮮半島無核化、維護半島和平穩定和通過對話協商解決問題，亦有為此作出不懈努力，同時延續對話緩和局面，符合有關各方利益，也是國際社會普遍期待。劉華表示，對朝鮮的單邊制裁措施嚴重影響朝鮮人民人權，應盡早取消，「我們希望有關方面堅持對話協商，積極尋找打破僵局的辦法，推動半島問題政治解決進程，國際社會應當重視朝鮮在安全和發展方面的合理關切，根據安理會決議要求，適時緩解對朝鮮制裁。」

劉華強調，中國一貫堅持實現朝鮮半島無核化、維護半島和平穩定和通過對話協商解決問題。（資料圖片）

伊朗方面，劉華指國際社會應客觀、公正看待當地的人權狀況，理解伊朗作為發展中國家在促進和保護人權方面面臨的挑戰，更多傾聽伊朗政府和人民的訴求，不經當事國同意強加外部機制無助於對話與合作，無法起到促進和保護人權的作用。劉華又提到，當前是伊朗政府和人民抗擊新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情的關鍵時刻，中國正在力所能及範圍內向伊方提供支援，包括向伊方提供檢測試劑盒等抗疫物資，並派出誌願專家團隊，幫助伊朗抗擊疫情，同時呼籲國際社會各方同伊朗加強防疫合作。

劉華重申，有關國家對伊朗的單邊制裁措施，對伊朗人民人權造成重大負面影響，也使聯合國及其他組織對伊朗展開人道主義援助受到限制，中國敦促有關方面立即解除對伊朗單邊制裁，防止對伊朗人民人權造成進一步傷害。

伊朗是中國以外新冠肺炎疫情最嚴重的國家之一。（美聯社）

劉華亦有回應緬甸羅興亞難民問題，指出中國主張緬甸孟加拉雙方通過對話協商，妥善解決若開邦問題，盡早啟動避亂民眾遣返進程。與此同時，國際社會應多向兩國提供建設性幫助，為落實雙邊遣返協議創造良好外部環境。國際社會應尊重緬甸主權，全面、公正、客觀看待緬甸人權進步，聯合國應採取公正客觀立場，有關工作應有助於促進若開邦問題的解決，而不是相反。

（中國外交部）