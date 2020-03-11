【新冠肺炎】《發哨子的人》遭內地網絡封殺　網民為轉發各出其謀

內地《人物》期刊最新一期的封面故事《武漢醫生》，當中採訪的數名醫生中，包括武漢中心醫院急診科主任艾芬。這篇《發哨子的人》文中提到，被稱為「吹哨人」的該院眼科醫生李文亮，曾在微信朋友圈中轉發並用作警示的報告，最初就是出自艾芬拍下的照片。 文章指，艾芬當時被指是「造謠」的源頭，結果被醫院紀委約談，並且遭受「前所未有的、嚴厲的斥責」。艾芬至今認為自己身為「發哨子的人」，欠一個道歉。 上述文章隨即在內地網絡遭到大範圍封殺，不僅各間內地傳媒匆匆將轉載的報道下架，民眾在微信、微博等社交平台轉發的相關文字內容亦遭屏蔽或刪除。不過，網民仍然想盡各種辦法轉發。

內地網民周二（10日）瘋狂轉發《發哨子的人》。雖然原文已在內地網絡難覓蹤迹，但網民利用更換標題、修改敏感詞、語音朗讀、全文截圖、雲端檔案等方式轉發該文，以求躲避自動審查機制。甚至有人創作出不同版本，包括文字倒序版、英文版、「火星文」版、盲文版、文字與表情圖標（emoji）結合等至少十餘種版本，但都陸續遭封殺。雖然當中不少版本已無法如常閱讀，但仍被當作一種抗議審查的象徵，獲大量轉發。

這篇備受關注的文章寫道，武漢中心醫院急診科主任艾芬最初是在去年12月16日接診到一名患者，「莫名其妙高燒，一直用藥都不好，體溫動都不動一下」，轉院並作檢查後發現是冠狀病毒作祟，「後來我們才知道那個病人是在華南海鮮做事的。」後來有同樣症狀的患者愈來愈多，以至有另一間醫院的同學亦向艾芬詢問，想了解華南海鮮市場不少人發高燒的傳聞到底是真是假。

《人物》最新一期的封面故事是《武漢醫生》。（網上圖片）

文章稱，艾芬在去年12月30日看到寫有「SARS冠狀病毒」字眼的報告後，立刻就打電話上報醫院公共衛生科和院感科，同時亦拍照向同學轉發報告示警，並特別在「SARS冠狀病毒、綠膿假單胞菌、46種口腔／呼吸道定植菌」的部分劃上紅圈，「目的是提醒他注意、重視。我也把報告發在了科室醫生群裏面，提醒大家注意防範。」李文亮在微信群組中轉發的照片，正正就是艾芬所拍攝轉發的報告。

艾芬指，結果當天晚上就接到醫院轉達武漢市衛健委的通知，要求不要隨意發布有關消息，避免引起群眾恐慌，並表明如果因為資訊洩漏引發恐慌會追責，其後醫院又再一次提醒不可外傳群組內的消息。及至1月1日晚上，醫院監察科科長通知艾芬翌日要見面，「之後的約談，我遭受了前所未有的、非常嚴厲的斥責。」同時，艾芬被嚴厲要求保密有關該該病的所有事，轉達領導的說話時亦要當面講或打電話，不能用微信、短訊。

「醫護殉職與訊息透明化不足有關」

整個武漢市慘成新冠肺炎的重災區，艾芬在受訪時就坦言，「如果他們當時不那樣訓斥我，心平氣和地問一下這件事情的來龍去脈，再請別的呼吸科專家一起溝通一下，也許局面會好一些，我至少可以在醫院內部多交流一下。如果是1月1號大家都這樣引起警惕，就不會有那麼多悲劇了。」又指其供職醫院不斷有醫護染病、殉職，「代價這麼大，就是跟我們的醫務人員沒有訊息透明化有關。」

艾芬表示，如果這些醫生能夠早一些得到提醒，就不會有這一天，她對此感到很後悔。艾芬說：「早知有今天，管他批評不批評我，老子到處說！」她至今仍想問「有沒有覺得那天批評我批評錯了？我希望能夠給我一個道歉。」並認為此次疫情更加說明每個人還是要堅持獨立的思想，「因為要有人站出來說真話，必須要有人，這個世界必須要有不同的聲音是吧？」

（綜合報道）