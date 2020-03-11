【泉州欣佳酒店倒塌】尋獲疑似一家五口遺體　父母及女兒相擁遇難

福建泉州鯉城區的欣佳酒店上周六（7日）晚上突然倒塌，及至周三（11日）凌晨至中午左右，現場再尋獲8具遺體，令死亡人數增至28人，仍有一人被困。 據了解，最新尋獲的遺體中，其中有5人相信是一個來自湖北黃石一家五口家庭，成員為父母及3名年幼孩童，原定在周日（8日）就結束隔離。

母親曾經在朋友圈中發文打卡稱被隔離，標記位置正是欣佳酒店。（影片截圖）

一家五口中，母親與三名子女的合照。（影片截圖）

綜合內地傳媒報道，搜救人員在周三凌晨4時43分、45分、50分、53分及5時22分，先後尋獲5名被困者，全部救出時已無生命迹象。報道引述搜救人員稱，5名被困者都是在同一個救援洞口被抬出，相信是來自同一個家庭。此外，搜救人員更發現，5人當時的情況是媽媽正以身保護女兒，父親以身保護媽媽。至於另外兩名兒子的遺體，則是在約兩米外，相信原本是一張床的地方被發現。

母親曾上傳影片，展示三名子女在隔離時的情況。（影片截圖）

值得一提，欣佳酒店倒塌後不久，就有一名幼稚園老師在網上發文求助尋人，稱有學生一家五口在湖北過年後，於2月23日返回泉州並在欣佳酒店接受隔離，3名孩童年紀最大只有中學二年級，最小的僅有3歲。該幼稚園老師表示，學生家長曾在2月27日在朋友圈中發文打卡稱已被隔離，位置正是欣佳酒店，但其後就一直失去聯絡。

（綜合報道）