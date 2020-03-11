【新冠肺炎】曾赴武漢男子不配合防疫還毆打民警　判監七個月

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情爆發後，內媒今日（11日）報道，一名早前曾在武漢停留的男子，春節期間在安徽蕪湖市繁昌縣居住時不配合抗疫人員工作，還動手毆打民警，最終被法院以妨害公務罪一審判監七個月。

安徽一名早前曾在武漢停留的男子不配合抗疫人員工作，還動手毆打民警，最終被法院以妨害公務罪一審判監七個月。(資料圖片)

案情顯示，涉案的管姓男子今年1月18日在武漢短暫停留，再於1月26日與妻兒共四人由湖北荊州來到安徽蕪湖市繁昌縣，與其父母共同居住在繁陽鎮一住宅區內。

2月5日，在防疫工作人員對管男一戶進行訪視期間，管男的父母不服從安排，強行外出。此後民警趕來時，管男的父母已經回到家中。民警與防疫工作人員站在門外，從窗口向管男一家人宣講防疫政策及法律規定，管男的父母、妻子先後出來，與民警及防疫工作人員發生爭吵。

雙方爭吵期間，管男從屋內拿出一把鐵鍬，朝一名防疫工作人員衝了過來。一名民警見狀衝過去抓住管男的手，另外兩名民警上前將鐵鍬奪下來，管男就用拳頭毆打民警。在民警準備制伏管男時，管男繼續反抗踢打民警，造成三名民警不同程度受傷。民警隨後拿出催淚噴射器對管男噴了一下，管男躲到屋內並將門關起來。此後，增援警力趕到現場，將管男傳喚到派出所接受調查。

繁昌縣人民法院一審認為，被告人管男在疫情防控期間，不服從防疫工作人員管理，以暴力阻礙國家機關工作人員依法履行為防控疫情而採取的措施，其行為已構成妨害公務罪。3月5日，法院以妨害公務罪對管男判處有期徒刑七個月。

（《澎湃新聞》）