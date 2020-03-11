【新冠肺炎】浙男冒充衛健委人員圖騙取工廠口罩倒賣　被判囚10月

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。浙江一名男子冒充省衛健委工作人員，欲騙取工廠生產的40萬片KN95口罩（與N95口罩過濾效率的標準相同）倒賣。 更誇張的是，為了增加自己謊言的真實性，該男子竟然主動接受傳媒訪問，介紹自己的「工作進展」，結果被記者懷疑，爾後揭穿其騙局。 受騙企業得知後立即報警，涉案男子近日被判囚10個月。

與普通騙子不同，涉案的姓計男子詐騙目標不是防疫物資購買方，而是生產方。他假藉國家對防控物資實行應急收儲之名，偽造浙江省衛健委文件，冒充省衛健委工作人員，要求某公司緊急配合生產價值近百萬元（人民幣．下同）的40萬片口罩。

計男偽造的衛健委文件。（澎湃新聞）

今年2月15日，計男通過其偽造的蓋有浙江衛健委印章的《關於協助省內從事防疫產品生產的相關企業調研工作函》，獲得了浙江嘉興平湖市某口罩生產企業的信任。隨後，他以「調研員」身份對該企業進行「調研考察」，了解到該企業還有一條老舊口罩生產線未啟用。

隨後，他立即要求企業想盡一切辦法克服困難，盡快啟用這條老舊生產線，擴大產能，配合生產40萬片簡裝版的KN95口罩，並保證他會解決該生產線的生產許可證。

弄「巧」成拙 向傳媒自投羅網

為增加可信度，他主動以報料人身份，主動接受傳媒採訪，要求傳媒報道企業增加生產線生產口罩的情況，以此向企業證明自己「調研員」身份的真實性。詎料記者在採訪中懷疑其提供的身份不實，遂向相關部門求證，終揭穿其騙局。

計男被判有期徒刑10個月。（澎湃新聞）

得知該情況後，企業立即報警，計男被警方抓獲，並被檢方提起公訴。截至案發，受騙的企業共為計男製造半成品口罩樣品和測試品5000餘片，損失7000餘元。

經查，計男無業，1983年出生，2011年曾因故意傷害罪被判囚5年半。據其在庭上供述，因為在微信朋友圈看到有人高價賣口罩，覺得是「難得的商機」，心癢難耐卻苦無貨源。後了解到多間口罩生產企業已復工復產，便想偽造身份騙取口罩貨源後倒賣。3月11日，計男一審被判處有期徒刑10個月。

（澎湃新聞）