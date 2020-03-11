【新冠肺炎】青海患者參加婚宴還做禮拜　致900人遭隔離3人感染

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，內媒報道指，青海省西寧市一名確診者早前向防役工作人員謊報自己由武漢返回西寧的時間，又參加婚禮及往清真寺做禮拜，導致900人被隔離，其中，與其密切接觸人員中有3人被確診。該男子現正遭到起訴。

近日，青海西寧部分早市有序恢復營業，市民進入市場必須佩戴口罩、接受體溫檢測。 (中新社)

報道指，涉案的苟姓男子是西寧市湟中縣某村村民，長期在武漢市經營蘭州拉麵館。經查，2020年1月17日，苟男從武漢返回西寧後，乘朋友的私家車在西寧市就餐後返回家中，當晚便出現咳嗽、發燒、乏力徵狀。

1月19日，苟男前往本村清真寺做禮拜、探望親戚，接觸多人。1月25日，青海省政府啟動重大突發公共衛生事件一級響應，苟男在當地工作人員兩次前往其家中開展疫情排查時均謊稱，自己已返回西寧40餘天。事後經查，1月22日至26日，苟男為外甥籌備婚禮，又參加婚禮，期間接觸多人。1月27日，苟男病情加重，前往青海省紅十字醫院就診，1月30日確診感染新冠肺炎。

報道指，苟男對衛生疾控部門調查工作人員刻意隱瞞其行蹤軌跡、密切接觸人員情況，妨礙流行病調查等預防、控制措施實施，導致900人被隔離。其中，與其密切接觸人員中有3人被確診感染新冠病毒。目前苟男已經治癒出院。3月9日，西寧市湟中縣檢察院以妨害傳染病防治罪，對苟男提起公訴。

（《上游新聞》）