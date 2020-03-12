【新冠肺炎】3國百名義工網上合作　為伊朗翻譯中國防疫經驗

﻿新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續在全球多個國家蔓延，包括中東地區的伊朗、阿聯酋、伊拉克等國都受影響。伊朗是目前中東疫情最嚴重國家，確診病例達到9000宗，至少354人因病身亡。 伊朗駐華大使館早前宣布，將採取一系列措施遏制疫情蔓延，其中包括將中國診療方案翻譯成波斯語向公眾發布。 亦有民間組織展開這樣的工作。社交平台上一個叫「中伊防疫互助小組」的義工組織，有來自中伊等3國200多名義工，翻譯中國防控新冠肺炎疫情的各種資料，通過網絡向伊朗民眾普及防控知識。

據新華社報道，該小組的發起人是曾在德黑蘭教過中文的北大中文系在讀博士陳彬彬。當伊朗疫情暴發並逐漸變得嚴重時，她了解到很多伊朗民眾仍缺少防護意識。於是在2月24日，她創立這個小組，希望將中國的防控知識和經驗，通過社交平台介紹給伊朗民眾。

目前小組成員已突破200人，遍布德黑蘭、柏林、新疆、廣東和河南等地，其中約6成中國人、4成伊朗人，還有2名阿富汗人。小組成員還專門設計了徽章，徽章上一隻印有中伊兩國國旗的巨手握住一支鉛筆，擋在冠狀病毒前，象徵中伊攜手用科學對抗冠狀病毒。

團隊雖是臨時組建而成，但他們所翻譯的內容不僅有中國國內廣泛流行的疫情防控公益影片，亦包括中國最新的診療方案等。整個團隊分為資料組、翻譯組、校對組、影片製作組和宣傳發行組。即便身處不同地方，仍能通過網上合作完成工作。成立以來，成員們每天蒐集關於疫情的科普文章，製作短片並配上波斯文字幕，發布在社交網站。

在伊朗首都德黑蘭，市民戴口罩出行。（新華社）

截止目前，小組翻譯了近20則短片，不僅在社交平台上得到了眾多伊朗網民關注，一部份還被伊朗傳媒廣泛轉發，更獲得中國駐伊朗大使常華的讚好。伊朗官媒伊通社日前亦報道小組的工作，稱該小組的翻譯和影片尤其受到伊朗護士的歡迎，肯定這些作品在提醒人們防範病毒上的作用。

早前，中國專家到達伊朗援助抗疫，發現伊方對中文資料翻譯成波斯語或英語需求強烈。為此，上海外國語大學東方語學院波斯語專業師生連夜翻譯製作了一份《抗疫醫療漢波詞彙表》，共213個詞條，包括新冠病毒診斷和治療中涉及的重要醫學術語以及中伊雙方溝通常用詞彙等。

（新華社、觀察者網）