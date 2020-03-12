【新冠肺炎】大連90後搭錯車誤入武漢　「將錯就錯」做義工成網紅

﻿據《央視新聞》報道，遼寧大連一名經營手遊工作室的90後男子蔣文強，2月15日本來去湖南長沙，結果不小心搭上高鐵外地回武漢人員專用車廂。列車抵達武漢後，他下車才發現乘錯列車，但為時已晚，因武漢早已「封城」，無法買到離漢的車票。報道稱，他嘗試聯絡當地義工幫助，尋求回去的辦法，但在搜尋義工資訊時，看到當地在招聘義工的消息，且寫明「包吃包住」，這吸引了他，為了解決在武漢食宿問題，遂「將錯就錯」在當地展開了義工生活，更成為了「網紅」。

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從擔心受感染到適應工作

報道指，應聘義工後的第二天，蔣文強就進入病房工作。因為是遼寧大連人，大家都稱呼他「大連」。他表示，首次進入病房時他還很膽怯，相比其他義工戴3層手套，他則多戴了1層，且用膠紙粘得密不透風。病房裏一個老人還在丟棄擦鼻血的面紙時，扔得不準，結果扔到了他的腿上，令他很擔心自己受到感染。

而蔣文強負責的工作包括幫助病人清理飯盒、分發一日三餐，晚上則要幫助醫生脫掉防護服、消毒，以及垃圾分類、拖地、噴消毒水等日常工作。

不過，隨着在醫院工作時間漸久，他慢慢習慣義工的生活，克服了恐懼。他還給自己安排了一個工位，醫護人員需要他幫忙的，都可以去找他，令他成為醫院裏的紅人，不少醫護和患者對他讚譽有加。而為了避免父母擔憂，他一直瞞着他們，直到傳媒將他的故事曝光。

蔣文強在央視分享自己的奇特經歷。（微博）

蔣文強面對央視鏡頭表示，「爸爸媽媽，我瞞着你們，其實我在武漢，這麼多人幫助我，我挺好的。現在武漢每天都是好幾千人在治癒，確診的病例也非常少，我保護自己也非常好。這場疫情馬上就要過去了，我們一定會戰勝疫情的。戰勝疫情的時候，就是我平安到家的時候。」

蔣文強的經歷曝光後，在內地網絡引發熱議，讓他成為了一個「網紅」。雖然有一些網民質疑故事的真實性，但是也有很多人表示，故事「有血有肉」，很真實，看了很感動：

「刑滿釋放人員都能回北京，你怎麼就不能回大連！」「能吃苦的年輕人 日後生活差不了。」 「這真人真事改編成電影，絕對是里程碑式的電影！」 「適者生存，小夥子一定會成為生活中的強者，憑着你的這份機智將來會有個好的發展的！」

（央視）