【新冠肺炎】廣州女網購近3千個劣質口罩當街賣　被判監九個月

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，口罩供不應求。廣州一名女子近日在街上售賣劣質的「五無」口罩（無品牌、廠家名稱、生產日期、質檢材料、生產標準），遭判監九個月，並處罰金6000元（人民幣，下同）。

廣州一名女子近日在街上售賣劣質的「五無」口罩（無品牌、廠家名稱、生產日期、質檢材料、生產標準），遭判監九個月。（資料圖片）

案情顯示，1月28日，被告人彭姓女子的丈夫劉某某（另案處理）通過其朋友購買口罩，以1200元的價格通過網絡購得無品牌、廠家名稱、生產日期、質檢材料、生產標準的「一次性醫用口罩」兩箱共計2960個。其後，彭女夥同丈夫先後在街邊以每個1至3元的單價銷售給群眾，被廣州市天河區市場監督管理局執法人員查獲，當時現場查扣剩餘口罩29盒共計1102個。

經鑑定，涉案口罩不符合醫用外科口罩標準、一次性使用醫用口罩標準，綜合判定為不合格。

11日（周三），廣州市天河區法院審理認為，彭女在疫情防控期間，結夥銷售明知是不符合國家標準、行業標準的醫療器械，足以嚴重危害人體健康，其行為已構成銷售不符合標準的醫用器材罪，當庭判處彭女有期徒刑九個月，並處罰金6000元。

報道指，該案為疫情防控期間製假售假類妨害疫情防控的犯罪，屬廣州市疫情防控期間首宗銷售不符合標準的醫用器材案。

（金羊網）