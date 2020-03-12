【新冠肺炎】繼垃圾車後　網民再爆武漢用救護車運送豬肉

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，日前有武漢網民舉報稱，在領取購買的肉類時發現運送肉類的車輛竟然是一輛滿是污漬的垃圾車，事件引發關注。有網民今天（12日）發布新照片，更顯示除了垃圾車外，當地更懷疑有使用救護車運輸肉類的情況。

今天有網友陸續發布武漢市多地用救護車、垃圾車運輸豬肉蔬菜等物資的圖片。據內媒《南方都市報》報道，網傳兩張照片的其中一張有一輛車身寫有「新洲區骨傷專科醫院」字樣的救護車後門敞開，對著一輛裝有豬肉的貨車後門，車輛附近商舖顯示其所在地為江岸區西馬街。

另一張圖片則顯示，標記有「江岸環衛」字樣的運輸車上，有紙箱上寫有「尖椒」字樣。

武漢市新洲區疫情防控指揮部值班人員回應時說，已得知網上情況，並會迅速核實事件發生的真實性。武漢市江岸區政府辦工作人員也說，已收到相關情況報告，正在就相關圖片向街道和負責部門核實。

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據早前報道，關於武漢以垃圾車運送肉類的事件，事件引發爭議後，涉事社區鋼都花園發表道歉聲明，稱垃圾車運肉是由於工作失誤，他們將會「連夜上門收回、集中銷毀」，並追究相關責任。武漢市紀委決定對此事負有領導責任的青山區政府黨組成員、副區長、區新冠肺炎疫情防控指揮部市場供應保障組組長駱蓉黨紀立案審查。而在事發的社區方面，鋼都花園管委會黨委書記徐增堂，黨委委員、管委會副主任周磊予已經被免職，並被立案審查。

（綜合報道）