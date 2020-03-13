【新冠肺炎】鍾南山與美國專家視像連線　介紹危重患者臨床治療

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，尤其歐美多國近期都有大規模爆發的跡象。中國國家衛健委高級夠專家組組長鍾南山，周四（12日）晚上就在廣州醫科大學附屬第一醫院，聯同醫院重症監護團隊，與美國哈佛大學醫學院及美國重症監護方面的專家進行多方視像連線。

鍾南山與美國哈佛大學醫學院及美國重症監護方面的專家進行多方視像連線。（環球時報）

鍾南山及其團隊介紹危重患者的臨床特點和治療難點，又分享快速檢測病毒和防控社區聚集性病例的經驗，雙方討論就臨床研究展開合作。

值得一提是，鍾南山及其團隊本身已有與哈佛大學醫學院合作成立新型冠狀病毒肺炎科研攻堅小組，此次雙方就臨床重症治療方面的研究進行深入合作，有望對全球疫情防治產生積極影響。

鍾南山用英語詳細介紹中國抗擊新冠肺炎疫情的成果和經驗。（環球時報）

另一面，鍾南山此前亦有與歐洲呼吸學會候任主席安妮塔．西蒙斯博士進行視像連線，用英語詳細介紹中國抗擊新冠肺炎疫情的成果和經驗。歐洲呼吸學會事後表示，將與中國加強抗疫合作，並計劃在今年9月在奧地利首都維也納舉行的歐洲呼吸學會國際大會期間，與中國舉辦聯合教育活動，分享迄今為止從疫情中吸取的教訓，同時也會與中方討論展開新型冠狀病毒聯合研究的可能性。

（綜合報道）