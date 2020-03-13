【新冠肺炎】江蘇泰州推公筷標準惹議　網民：在家吃飯難執行

所謂「公筷公羹安全衛生」，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，由於病毒可透過飛沬傳播，內地近期都有致力宣傳要使用公筷公羹。在江蘇泰州，當地近日出台全國首個使用公筷公羹的地方標準，鉅細無遺，不但有明確規範公筷公羹的材質、顏色、長度、擺放位置、使用方法等，更有提倡在家吃飯也要每人都有公筷公羹。惟上述規範引來不少爭議，有網民指在家吃飯要按人數配備公筷公羹執行上有困難，而且一家人都要用公筷公羹實在頗為尷尬。

新型冠狀病毒可透過飛沬傳播，內地近期致力宣傳要使用公筷公羹。（網上圖片）

據該《公勺公筷使用規範》（內地稱羹為勺）列明，公筷公羹是的定義是「兩人以上同桌共餐時，用以舀（夾）取菜（點）的勺子、筷子，是就餐者不與嘴接觸的分餐工具」。規範指公羹公筷應符合食品安全國家標準「GB 4806.1」的要求，顏色宜為白色或接近白色，並且要明顯不同於自用匙羹及筷子。公羹羹柄及公筷較粗一端要有「公勺」、「公筷」字樣，公筷的長度比自用筷長三四厘米。

規範其中一個最引起爭議的焦點，是有將使用公羹公筷的人數規定為「兩人以上」，與此前世界中餐業聯合會公布的《中餐分餐制、雙筷制、公筷制服務操作規範（征求意見稿）》團體標準更為嚴格，後者僅稱「中餐公宴場合，使用公用的筷子或勺子、叉子進行分菜」。

泰州的標準規定兩人以上就要用公羹公筷。（中新社）

有受訪的網民直言，世界中餐業聯合會的標準較為合理，使用公羹公筷主要還是應是在人數比較多的宴會場合，「和不太熟悉的人一起就餐，這時候公筷公勺就很必要。」有網民亦稱，泰州要求的「兩人以上」應該只適合於特殊情況，「比如有人感冒了，否則有點不太現實。」

江蘇泰州出台全國首個使用公筷公羹的地方標準，提倡在家吃飯也要每人都有公筷公羹。（中新社）

此外，在家吃飯也要使用公筷公羹，內地網民直言執行上有困難，「我們一家五口人，要是按照這個標準，吃一頓飯就要有10雙筷子，想想好可怕」、「我覺得吃著吃著就忘了哪個該夾菜、哪個該往嘴裏塞了」、「至少我會不好意思，尤其是老人，肯定也不會接受的。」

另一方面，泰州的標準中還規定特大型、大型餐飲服務單位，所有餐桌應另在餐桌上擺放公筷公羹，要放在專用的架上。至於中小型餐館、快餐店、小吃店、公司機構食堂等餐飲服務單位及農村集體聚餐，則是根據就餐人數擺放公筷公羹，也可在每道菜盛器右側擺放公筷公羹。

（綜合報道）