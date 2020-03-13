【新冠肺炎】女大生外遊13國回珠海有發燒　未如實申報被校方處分

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在全球蔓延擴散，深圳信息職業技術學院的一名來自珠海的女學生，卻在此種情況下瞞騙父母外出旅遊，走遍法國、西班牙、意大利等13個國家，歷時個多月後始經香港返回珠海。據內地傳媒報道，該名女學生雖然有肺部感染，但病毒檢測呈陰性反應，已排除是新冠肺炎。對此，深圳信息職業技術學院決定給予該女學生記過處分，指其在疫情期間未如實申報出境情況，同時警示其他學生配合疫情防控管理。

郭女是深圳信息職業技術學院應用外語學院的學生。（資料圖片）

據網上流傳的深圳信息職業技術學院的通報文件顯示，女學生姓郭，就讀於應用外語學院，於2018年入學。郭女在於1月20日向父母謊稱在深圳工作，獨自一人往香港乘搭飛機出國旅行，到塞爾維亞、土耳其、法國、摩洛哥、西班牙、瑞士、冰島、挪威、匈牙利、斯洛伐克、奧地利、意大利、梵蒂岡共13個國家旅遊。郭女於3月3日早上飛抵香港，停留數小時後晚上再乘坐大巴經港珠大橋返回珠海。

內地傳媒報道，郭女於3月4日凌晨過關時，體溫檢測顯示為攝氏37.4度，隨即就被送往發熱門診診治。報道引述院方指，郭女的病毒檢測、胸部電腦斷層掃瞄、血液常規檢查、流感等檢查都顯示正常及陰性，但有肺部感染。經醫院新冠肺炎專家組會診後，郭女被排除是新冠病毒肺炎，但由於有肺部感染，已收入呼吸內科住院治療。郭女目前一般情況好，無發熱，需繼續抗感染治療。

現時意大利的疫情是歐洲多國中最嚴重。（美聯社）

對於郭女被學校記過處分，內地網民的意見兩極，有網民認為郭女違規的原因是未有按照規定留在家中之餘，更疑似一直身處外國卻瞞騙校方有留在家中，「是因為她故意隱瞞了，沒有正確的告知學校她所在的位置」；但亦有網民認為，郭女是在疫情大規模爆發前出國，加上回國後並沒有被確診，不應受處分，「那個時候疫情還沒有開始，出去正常呀」、「沒搞懂，不是新冠肺炎，為啥處分？」

（綜合報道）