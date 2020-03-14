【新冠肺炎】武漢恢復大部分接種疫苗門診工作　民眾先預約再接種

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在中國漸見緩和跡象，重災區湖北省武漢市，市衛健委在周六（14日）發布通告，即日起恢復全市大部分接種疫苗門診的預防接種服務工作，並列出一系列兒童接種門診站、瘋狗症疫苗接種站、產科接種站、成人疫苗接種站名單，呼籲民眾先預約再接種。

武漢的疫情漸見緩和，不少患者都已痊癒回家。（中新社）

通告指，鑑於當前疫情防控需要，預防接種採取預約方式進行，民眾請根據就近原則，與轄區接種單位聯系，並預約接種時間，分時段分散接種疫苗。通告有提及民眾有下列情況之一就要暫緩接種，例如曾被新型冠狀病毒感染者、近一個月內與新型冠狀病毒感染者及疑似病例有接觸史者、接觸的家庭成員中近14天內有發熱症狀者，以及接種疫苗當天有發熱等不適症狀者。

通告又強調，兒童接種疫苗雖然近期紛紛推遲，但只要及時接種及補種，並不會影響影響最終免疫效果。衛健委同時提醒，要接種疫苗的人及陪同人員，在進出預防接種門診時，整個過程都需戴上口罩，不能戴上口罩的嬰幼兒除外，並盡量減少與他人近距離接觸，而且要嚴格遵守接種後逗留觀察30分鐘的規定，門診會加強留觀室通風消毒，減少人員走動，盡量保證接種疫苗者者及陪同人員之間能保持一米以上距離。

（綜合報道）