【新冠肺炎】病毒源頭爭議　崔天凱促要科學解答：妄加猜測無意義

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，中國外交部發言人趙立堅日前於Twitter發文，提出「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，要求美國公開數據，「美國欠我們一個解釋」。中國駐美國大使崔天凱周五（13日）出席《央視》的節目並接受專訪，亦有提到新冠病毒的源頭爭議，「我覺得病毒的源頭問題，還是應該讓科學家來回答」，

崔天凱出席《央視》的節目並接受專訪，指病毒的源頭應交由科學家研究解答。（影片截圖）

崔天凱指，對於新冠病毒的源頭，其他人妄加猜測並沒有任何意義，而且對於各國抗擊疫情工作亦沒有幫助，只會可能制造恐慌、散布歧視，甚至傳播謠言。世界衛生組織已將新型冠狀病毒命名為「SARS-CoV-2」，所引起的疾病稱為「COVID-19」。崔天凱認為，世衛的命名有原則，就是不能將其與任何地方，任何特殊群體、個人，甚至不能跟任何動物直接掛鉤，目的是為防止汙名化，「我覺得世衛組織做得非常客觀公道，大家都應該聽從它的建議。」

趙立堅日前於Twitter發文，提出「可能是美軍把疫情帶到了武漢」。（網上圖片）

崔天凱亦有提到美國大使館現時的工作重點，此前華人華僑社團、留學生踴躍向祖國提供捐款及捐贈物資，大使館就有盡力去溝通，提供便利，做好快速通道等有關工作。如今疫情在全球蔓延，一眾中國公民、留學生就變成關心所在地的疫情發展及對他們的影響，故大使館及另外五個總領事館，都有開設24小時熱線電話回應求助及疑問，同時與有關學校建立密聯繫，具體協助解決網絡授課、宿舍入住、返回學校等問題。

（綜合報道）