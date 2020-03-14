【新冠肺炎】美國華僑發燒三次要求檢測被拒　舉家歸國後證實染病

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，本土疫情好轉的中國，近期亦接連出現輸入病例。北京市疾控中心周六（14日）在新聞發布會上，通報一宗境外輸入病例的詳細情況，一名長期定居在美國的女性華僑黎某，本月初出現發燒等癥狀後多次到當地醫院求醫，但連續三次申請進行病毒檢測都被拒絕。黎女為尋求進一步診治，帶同丈夫兒子一家三口日前飛抵北京。黎某最終確診，丈夫及兒子亦被診斷為疑似病例。

據北京疾控中心副主任龐星火介紹，國內戶籍地為重慶市的黎女，長期在美國馬薩諸塞州定居。黎某自述曾於2月26日至27日，在美國參加公司會議，會上其中一名同事後來被診斷為確診病例。黎某最初在3月1日晚出現寒顫，其後更陸續出現發熱，最高達攝39度，並伴有咳嗽、流涕等呼吸道症狀，以及有惡心、腹瀉、肌肉酸痛、全身乏力等。

北京嚴格管控境外輸入病例。（美聯社）

3月3日，黎某首次在當地醫院就診，獲處方專治流感的抗病毒藥物特敏福。黎某於3月5日、3月10日覆診，胸部X光顯示均無異常，3月11日再次覆診時，黎某的胸部X光片已有肺炎影像，但醫院評估其症狀後未有收治入院。值得一提是，黎某曾經三次申請要進行新冠病毒檢測均被拒絕。

黎某最終與丈夫及兒子一家三口，於當地時間3月12日凌晨1時，在洛杉磯機場登上國航「CA988」航班，並於3月13日清晨5時飛抵北京首都機場。黎某在健康申明卡上註明有發熱、乏力、幹咳等症狀，丈夫有乏力症狀，兒子無症狀。

龐星火亦提到，經向當值的空中服務員核實，黎某在起飛後聲稱有低血糖，故獲安排坐在最後一排隔離區，並與前方乘客有簾子阻隔。龐星火表示，黎某目前在在定點醫院接受隔離治療，病情穩定，並確定與有59名密切接觸者，其中在北京的14人，均已采取相應措施，其他人員的資料則已轉送相關的省份。

（綜合報道）