【新冠肺炎】湖北潛江宣布「解封」　市民燒炮仗放煙花慶重獲自由

新型冠狀病毒肺炎疫情在內地轉趨緩和，重災區湖北省多地近日局部「解封」。其中潛江市在周五（13日）晚上宣布撤銷市內交通管控和開放居民出行後，當地市民不顧「禁鞭令」，紛紛燃放煙花炮仗，慶祝重獲自由，比過年還熱鬧。 不過潛江市公安局周六（14日）回應稱，當晚接到了許多市民投訴，已出警進行調查處理。

潛江市民晚上放煙花慶祝「解封」，重獲自由。（影片截圖）

湖北周五再度更新當地縣市疫情風險等級，原本13個高風險縣市，現在僅剩武漢市仍維持高風險繼續實施封閉管理。已列為低風險的潛江市當日宣布，當晚8時除市域內高速公路、國省幹線和農村公路對外通道設立綜合防控點外，撤除市域內所有交通管控點，恢復正常交通秩序，逐步恢復市域內農村客運、公交客運、出租客運以及渡口碼頭。

此外，潛江允許全市居民憑湖北健康碼「綠碼」或社區(村)出具的健康監測證明錯峰出行，不過官方規定居民出行時必須佩戴口罩，做到「不串門、不聚集」。

微博流傳的影片顯示，晚上8時一到，潛江市民各家各戶陸續放煙花和燒炮仗慶祝「解封」，氣氛熱烈，據報整個慶祝活動持續達2小時。其中一名市民在影片中激動地表示，「我明天可以出行了，我覺得我很開心，我覺得挺興奮的呀，因為終於不用讓別人給我送菜了，可以自己出去買了，可以上班了……主要是感覺自由了。」

不過，實際上潛江市自2016年2月起已頒發「禁鞭令」，規定中心城區乃至附近部分農村地區，全年任何時間均不得燃放煙花爆竹。事件引起不少網民熱議：

「城管還有五秒到達戰場。」 「感覺比過春節更令人高興。」 「真替他們高興，終於回歸正常生活了。」 「鑼鼓喧天，鞭炮齊寧，奔走相告。」 「不能放鬆警惕，防控要注意。」

「解封」首日，湖北潛江市民戴口罩出行。（微博@時間消失的海）

翌日（14日），有網民拍攝到潛江市解封首日的情況，貼文稱「當日下午，街上人和車開始多起來，商店開了一小半，南門河遊園有一些人散步。」央視新聞也拍攝到在潛江街頭，路上紅綠燈正常運轉，交通秩序良好，並估計四成商店已開始營業。

（新京報/梨視頻）