【新冠肺炎】深圳商家註冊「鍾南山涼茶」「李文亮」　遭官方約談

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，內媒《深圳特區報》旗下「讀特」昨日（14日）報道，深圳近日有商家試圖將有關疫情的人名或詞彙註冊作商標，當中包括「鍾南山涼茶」、「新冠消毒」、「李文亮」、「火神山」、「雷神山」等。深圳市市場監督局已要求14件此類惡意商標註冊撤回申請。

深圳近日有商家試圖將有關疫情的人名或詞彙註冊作商標，當中包括「火神山」、「雷神山」等。武漢火神山醫院和雷神山醫院都是參考北京小湯山沙士醫院模式建立，專門收治受新型冠狀病毒感染的病患。（新華社）

報道指，經篩查，這14件涉疫情相關商標註冊申請共涉及7個申請人，通過深圳市7家商標代理機構進行申請。

篩查後2日內，執法人員完成對相關申請人的約談，約談中，對申請人說明《商標法》、《規範商標註冊申請行為若干規定》的相關法規，責令其立即整改不當行為，並主動撤回申請。同時，約談商標代理機構，要求其嚴格遵守相關法律法規，不得進行具有不良影響的商標註冊申請及代理申請，對已提出的申請，要切實整改，努力消除不良社會影響。

報道又指，深圳市市場監管局將進一步加大對易產生不良影響的疫情相關商標註冊申請的排查和管控力度，將從嚴從快查處非正常商標申請行為，倡導維護誠實信用的商業道德。