新冠肺炎｜深圳向全市投放1500萬個口罩　比亞迪日產量達500萬個

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，內地市面仍然難以買到口罩。深圳通過「搖號抽籤」方式領取口罩，但不少市民卻稱「感覺不會輪到自己」。內地電動汽車生產商比亞迪早前在深圳及長沙設立口罩生產廠，其口罩日產量已達到了500萬個。深圳市市場監督管理局近日舉辦簽約儀式，比亞迪與多家企業協商，攜手在深圳市場持續投放1500萬個口罩。

內媒報道指，比亞迪將自3月16日至3月31日，共向華潤萬家、國大藥房、海王星辰、南北醫藥、叮噹快藥、中聯大藥房供應一次性醫用口罩1500萬個。上述6家超市和藥房承諾比亞迪供應的口罩僅在深圳市場銷售，通過公司在深圳轄區的各線下門店及自營網站向深圳市民銷售，並不轉賣、不囤積、不加價。

近期，比亞迪在宣布援產口罩一個多月後，比亞迪的口罩日產量達到了500萬個。在比亞迪深圳口罩工廠，如今有100條一次性醫用口罩產線在高速運轉，每天產出約420萬個口罩。另外的80萬個口罩日產量則來自比亞迪在長沙的30條口罩產線。

比亞迪稱其具備每天再增加30～50萬個的口罩產量的能力。比亞迪股份有限公司總裁辦公室主任李巍表示：「我們規劃最大能有200條口罩產線，而每條產線每天的產能是4萬到5萬。」

富士康深圳龍華科技園的口罩生產線。（富士康）

除了比亞迪外，富士康深圳龍華科技園也投入生產口罩。目前園區的口罩生產基地已導入5條一次性醫用口罩生產線及1條N95醫用口罩生產線，產品已獲得相關資格認證。截至3月1日，口罩累計交貨數量達400萬個。

（《南方都市報》旗下微信公眾號「深圳大件事」/《澎湃新聞》）