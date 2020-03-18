【新冠肺炎】留學生回內地避疫遭批「千里投毒」　發文斥惡意攻擊

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球多國延燒，而內地疫情相較此前已大為緩和。因此，不少在海外的中國留學生紛紛想方設法回國避疫。在歐洲疫情重災區意大利留學的小楊，近期就輾轉飛回家鄉上海。

小楊平安抵達上海後，在酒店接受14天隔離觀察，期間他在社交網站發布一段回國路途Vlog，引發評論如潮，其中不乏批評聲音，認為他回國是在添亂、「千里投毒」。對此，小楊發文回應：「留學生理應回國按流程隔離，遵循國家安排，不瞞報、不逃避，但我們不該被惡意攻擊，也不該被以偏概全。」

23歲的小楊表示，他在意大利讀雕塑系，一開始，由於學校受疫情影響停課，他便猶豫要不要回國。他認為，意大利民眾對疫情態勢的自信以及當地人近乎「裸奔」的防護措施，與不斷上升的確診人數形成了強烈對比，加速了包括他在內的留學生心中的不安和緊張。

由於父母尊重他的意見，而他自己覺得回國會方便一些，百般斟酌後，小楊決定回國。與3名同學一同回到上海的機場後，他們要排隊測體溫，配合工作人員完成體溫等各項檢查，在機場耗費了12小時。最終，他們被沒收護照，並展開為期14天的集中隔離，這趟約30小時的回國路終於畫上句點。

內地不少在海外留學生選擇回國避疫。圖為北京國際機場出現入境人潮。（微博圖片）

隨着海外疫情蔓延，留學生面臨去留選擇。像小楊一樣回國的留學生還有很多，也有人擔憂回國途中風險太大，選擇暫時不回國，在海外自我隔離。對於自己回國反而遭受批評，他表示，不是所有留學生都會瞞報（生病），「一個人有不代表這個群體就有。」他並呼籲網民勿惡意攻擊、以偏概全。

（封面新聞）