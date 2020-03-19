【新冠肺炎】澳洲華女回國拒隔離落街跑步　北京警方要求限期離境

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散後，海外華人紛紛回國避疫，這也導致部分感染者流向中國，而首都北京成為境外輸入病例的「重災區」。日前，一名梁姓澳籍華僑女子返京後，無視14天隔離令，沒戴口罩就外出跑步，被發現後更以惡劣態度對待前來勸喻她的防疫人員，引來內地網民怒斥要將她遣返回澳。事件引起關注後，梁女任職的「拜耳」（Bayer AG ）公司隨即將她辭退，北京警方則於周四（19日）通報稱，決定依法注銷梁女的工作類居留許可，並要求她限期離境。

澳籍華僑梁女無視隔離令，未有戴口罩就外出跑步。（微博）

據此前報道，梁女外出跑步的影片日前在微博瘋傳，她當時違反隔離令出門跑步，返家時被防疫人員發現。影片中，防疫人員指該女子是隔離人員，告誡她「你現在不能出門，還出去跑步」，並重申這個是北京市政府的規定，返京人士必須隔離14天，又質疑她為何無戴口罩。

惟梁女毫無悔意，反而大叫「救命」，聲稱被人「滋擾」，又對防疫人員說「找你們領導來」。她聲稱「我要跑步，我要強健身體，我病了誰來照顧我，你來嗎？」，又揶揄對方「拿著雞毛當令箭」，以惡劣態度對待來勸喻她的防疫人員。

梁女的行為惹來大批網民抨擊，有人認出她於「拜耳」任職。拜耳中國其後發出聲明，表示在核實影片內容後，確認梁女是該公司的員工，已根據相關規定辭退該員工。

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北京市公安局副局長潘緒宏周四在記者會上通報事件時表示，47歲的梁女擁有澳洲國籍，3月14日由首都機場入境進京，工作居留許可有效期至今年9月5日。梁女本應在租住地居家觀察，卻在3月15日未戴口罩在社區內跑步，衛生防疫工作人員發現後進行勸阻，但他情緒激動，拒不配合。

防疫人員隨後報警求助，民警到場後，對梁女進行了批評教育，要求其嚴格遵守疫情防控相關規定，對方表示服從管理，未再外出。3月18日，北京市公安局出入境管理局依據《中華人民共和國出境入境管理法》第67條等規定，決定依法注銷梁女工作類居留許可、限期離境。

（綜合報道）