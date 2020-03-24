【新冠肺炎】雲南工人乘包車到陝西復工時突病亡　病毒檢測呈陰性

陝西安康市寧陜縣周一（23日）凌晨有一輛途經當地的復工包車，車上一名務工人員突然感到不適，隨即被送院救治，但延至當天早上死亡。縣衛健局在情況說明中指，該名務工人員對新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）的病毒檢測呈陰性反應，但對另一種病毒「漢坦病毒」則呈陽性反應。

據了解，該輛復工包車是山東威海市龍威客運有限公司所有，由山東榮成魯陽水產食品有限公司租賃，車上共計有兩名司機、一名醫務人員，以及30名務工人員。復工包車從雲南臨滄市孟定鎮接載務工人員返回山東務工。縣衛健局在情況說明中指，復工包車途經寧陜縣境內的京昆高速寧陜服務區時，醫務人員發現其中一名務工人員田某出現不適，隨即報警求助。

內地各地都有復工包車接載工人。（中新社）

救護車趕到後將田某，以及兩名發熱人員及一名陪同人員送院，並安排進行新型冠狀病毒檢測。與此同時，同車其餘29人全部落實就地醫學觀察措施。田某延至當天早上7時許救治無效死亡。

經安康市疾控中心檢測，田某及上述3人的新型冠狀病毒檢測均為陰性反應，但田某對漢坦病毒呈陽性反應，至於同車其他人的病毒檢測則仍在進行中。

資料顯示，漢坦病毒可引發腎綜合症出血熱，是一種經老鼠傳播，臨床上以發熱、出血和腎損害為主要特征的嚴重急性傳染病。腎綜合症出血熱患者若救治不及時可導致死亡，尤其是姬鼠所攜帶的漢坦病毒感染，住院病人病死率可高達10%以上。不過，漢坦病毒在人與人之間的傳播是極其罕見。

最新消息指，田某外，同車其他人都對新型冠狀病毒及漢坦病毒的檢測呈陰性反應，工作人員將在24小時後再次檢測，如果結果仍然為陰性，工人只要隔離觀察14天後就可離開。

（綜合報道）