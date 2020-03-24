【新冠肺炎】北京境外輸入關聯病例　疑與確診鄰居行同一樓梯感染

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，大批海外華人回國避疫，致內地境外輸入病例急增。首都北京成為「重災區」之一，累計已有138宗境外輸入病例。北京周一（23日）更錄得首宗境外輸入關聯病例。官方周二（24日）公布這名男患者發病前後的活動軌跡，顯示他曾與一名從英國返京的確診鄰居步行過同一樓梯。

新冠肺炎疫情期間，北京聘請專業工作人員對社區內的重點區域進行衛生消毒。（新華社）

北京疾控中心副主任龐星火當日在記者會上通報這宗境外輸入關聯病例情況，42歲劉姓男患者是北京人，於3月10日出現疲勞、發熱等症狀，服藥後體溫恢復正常。3月14日，劉男所在的屋苑出現病例，他後來到海澱醫院發熱門診看病，取藥後回家治療。

及至3月17日，劉男再次出現發熱症狀並服藥，3月20日再次到海澱醫院就診，並採集樣本檢測。翌日反饋結果為新型冠狀病毒核酸陽性，綜合CT影像和血液檢查及抗體檢測，兩日後診斷為確診病例，送定點醫院治療，臨床分型為輕型。

據悉，劉男的家庭密切接觸者1人，為其妻子，目前無相關症狀，有關檢測無陽性指標。劉男發病前兩周無武漢、湖北、其他有病例持續傳播地區及境外旅行史或居住史。

但劉男樓下鄰居李某3月5日由英國抵京，居家隔離觀察，期間曾在屋苑內活動並到超市購物。李某3月7日行樓梯到社區辦理出入證，兩日後發病。及至3月11日，李某再次經過屋苑樓梯，步行至海澱醫院就診，翌日診斷為新冠肺炎確診病例。

據介紹，流行病學調查發現，劉男與李某二人近期均有行樓梯的情況，劉男可能接觸了李某3月11日之前所污染的樓梯環境致病。疾控部門和社區已對李某和劉男的生活環境先後採取了消毒措施。

（北京頭條）