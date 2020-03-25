新冠肺炎．有片｜離鄂通道解封　目前高速公路流量達平時1.5倍

湖北新冠肺炎疫情趨緩，湖北官方於3月24日公布「解封」通告，從3月25日起，武漢市以外地區解除離鄂通道管控。內媒報道指，湖北省公安交管局有關人士介紹，目前高速公路通行流量已到達平時的1.5倍左右，預計26日還有小高峰，但不會太大。

《楚天都市報》25日報道指，25日凌晨「解封」後，省內十堰、荊州、荊門、襄陽、黃岡等勞務輸出大市周邊的收費站和高速幹線，並沒有因為解除管控面出現車流明顯增長，交通比較有序。全省12條過境高速大通道流量相對較大，尤其南北向的許廣高速、二廣高速、京港澳高速等三條高速路段，深夜時段車流量仍非常密集。東西向的滬渝、滬蓉、福銀流量相對平穩。

省公安交管局有關人士介紹，目前高速公路通行流量已到達平時的1.5倍左右，省內流量最大的高速公路是許廣高速、二廣高速。預計26日還有小高峰，但不會太大。

據介紹，現在的流量實際上是三部分構成的，一是過境流量是主流。二是省內地市出省流量。三是省內地市間流量。省內的前期大部分地方都逐步放開了，很多地市只憑健康證明「綠碼」及接收地證明便可以出省了。外省過境的主要是川渝地區的，前期都返崗了。現在真正的大流量是貨車流量，因為復工貨運多，加上高速免費，剛解封時有小高峰，現在呈現回落趨勢。

報道又指，當局本來在荊州市一個連接湖南常德市的地方，用2米高的鋼板圍封道路，工作人員午夜到場拆走鋼板，在場圍觀的民眾歡呼。

（《楚天都市報》）