【新冠肺炎】研究：首證病毒攻擊睪丸　男患者性激素水平顯著改變

湖北省政府早前在官方網站上發表文章，引述新型冠狀病毒肺炎定點收治醫院之一的華中科技大學同濟醫院的專家說法，提出理論上病毒還可能導致睪丸有損傷，呼籲患病的適齡男性應進行生育能力檢查。一時間病毒會否導致男性不育，成為不少民眾的關注重點之一。

及至近日，武漢大學中南醫院生殖醫學中心副教授張銘及其團隊，發表尚未經同行評審的研究初稿，指出經比對後發現，男性患者的性激素「黃體生成素」及「催乳素」，兩者水平會顯着升高，與此同時「睪丸酮」及「卵泡激素」相對「黃體生成素」的比值則顯着降低。簡單而言，研究發現上述變化就是病毒會攻擊睪丸的首個間接臨床證據，結果可能就是導致睪丸功能障礙。

實驗組和對照組的性激素水平。（澎湃新聞）

據了解，研究團隊對81名男性患者的血清樣本進行回顧性研究，其分別於3月5日至3月18日期間入住武漢雷神山醫院，年齡介乎20歲至54歲不等，中位數為38歲。81人中有2人是「輕型」患者，70人被診斷為「普通型」患者，即有發熱、咳嗽等常見呼吸道感染症狀，7人是「嚴重型」，即具有一定程度的呼吸困難等症狀，餘下2人則是「非常嚴重型」，有呼吸衰竭、休克或多種器官功能失調。

至於對照組則是隨機抽取的100名年紀相仿、生殖功能正常的健康男性。

研究發現，與對照組相比，患者的黃體生成素和催乳素水平顯着升高，睪丸酮和卵泡刺激素相對黃體生成素的比值則顯着降低。研究人員認為，雖然睪丸酮及卵泡激素水平並無明顯變化，但睪丸酮和黃體生成素是有一種微妙的關聯機制，生殖功能減退早期時，睪丸酮產生受損可能會刺激黃體生成素釋放，使睪丸酮水平暫時維持。由此，各種性激素之間的比例，例如睪丸酮與黃體生成素的比值，能更好地反應男性生殖功能。而催乳素升高可能導致腦垂體抑制及「促性腺激素釋放激素」減少，使腦垂體釋放卵泡激素及黃體生成素減少。

研究的結論是，黃體生成素水平升高，與睪丸酮相對黃體生成素的比值降低，可能就是睪丸功能障礙所導致，例如基質細胞受損。

新型冠狀病毒會攻擊被稱為「ACE2」的細胞膜表面受體，後者在睪丸中的蛋白質及信使核糖核酸（mRNA）的表達幾乎是人體內最高。（資料圖片）

研究亦提到，事實上此前的研究已經證實，新型冠狀病毒會攻擊被稱為「ACE2」的細胞膜表面受體。但ACE2不僅會在肺部出現，在睪丸中的蛋白質和信使核糖核酸（mRNA）的表達更幾乎是人體內最高，包括在基質細胞及輸精管細胞上。理論上，任何附有ACE2的細胞都會較容易受到新冠病毒攻擊，更何況血睪屏障並不能完全隔絕病毒。與新冠病毒一樣攻擊ACE2的沙士病毒，亦同樣被發現會引起睪丸炎。

研究人員推測，雖然未有臨床驗證，但新冠病毒可能會使細胞與生殖相關的功能被抑制，從而使精子製造失敗。

（綜合報道）