網民曝「戰狼外交官」趙立堅微博「魔法部之聲」　手執魔杖唸咒語

中國外交部新聞司副司長兼發言人趙立堅近期頻頻在個人推特上發聲，拋出「病毒來自美國」的論點，被外界稱為「戰狼外交官」。近日有內地網民曝光，名為「魔法部之聲」的微博帳號屬於趙立堅本人，趙的微博頭像則換成《哈利．波特》（Harry Potter)霍格華茲學生的形象，引起熱議。

趙立堅微博頭像是魔法世界中巫師的形象。（微博）

據觀察，網民所指的微博帳號「魔法部之聲」未獲新浪官方認證，個人資料亦未寫明身份。但帳號頭像用的是趙立堅的相片，他身穿葛萊分多（Gryffindor）學院魔法袍，手執魔杖和書本，唸出鐵甲咒「Protego」。

內媒《觀察者網》的報道顯示，有微博網民向外交部軍控司官方微博「戰略安全與軍控在線」詢問，「魔法部之聲」是否為趙立堅微博，對方回應稱「經向本人核實，是真的」。至於為什麼要取名為「魔法部」，有網民推測，外交部（Ministry of Foreign Affairs）的英文縮寫可寫成 MOFA，與拼音「魔法」相同。

網民曝光趙立堅本人的新浪微博名為「魔法部之聲」。（微博）

截至周五（27日）傍晚6時，趙立堅的微博「魔法部之聲」已有逾29萬粉絲，該帳號目前一共貼出31條微博文章，最新的一條貼文是同一條咒語「Protego」，更新於周四（26日）深夜11時。在《哈利．波特》世界的設定中，該咒語可召喚出一道屏障來保護施咒者免受於其他惡咒，減弱對方惡咒的威力。 有網民在留言區稱「趙先生，你保護祖國，我們守護你」，獲得了2千個讚好。

趙立堅微博當日還貼出了有關G20峰會的消息，還有一條微博寫道，「為了讓中國聲音更好地在全世界傳播，不只是中國外交官要善用境外社交媒體，有條件的中國媒體、學者等都應該更好地使用境外社交媒體平台。 」

比起微博，趙立堅在Twitter上更為活躍。新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散之際，趙立堅本月12日在Twitter刊文，質疑美國零號病人在美國出現的時間，還指出「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，事件隨後引發一場中美口水戰。

趙立堅3月12日於Twitter上提出，「可能是美軍把疫情帶到了武漢」。（Twitter）

（綜合報道）