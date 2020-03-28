新冠肺炎｜中國留學生製疫情圖快過英衛生部　英網民：讓他做首相

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，在英國留學的中國學生吳芃因為每天製作疫情走勢圖，在英國成為「網紅」。關注疫情的英國網民每天盼著他更新發布疫情圖表，甚至有網民在Twitter上標記「讓吳芃做首相」（#PengforPM）的hashtag話題。據悉，英國衛生部工作人員也曾打電話向吳芃致謝。

在英國留學的中國學生吳芃。

綜合內媒報道，早在本月5日，在利茲大學讀國際公司法碩士的吳芃就開始繪製疫情圖表。吳芃談及當初製圖的動機時表示，他看到英國衛生部公布每天的確診病例數，但更想知道之前有多少人確診，每天都有甚麼變化，但沒找到數據回顧，於是萌生了收集數據製圖的想法，「這樣就能一目了然知道英國目前所處的疫情階段。」

吳芃説，這一分析習慣源自他在國內讀本科時所受的思維訓練。本科念社會工作專業的他熟悉社會統計學，善於運用統計分析軟件和數據反映情況。

【27 March】I will voluntarily summarize the update data and make a line chart in real time to better understand the growth trend of the number of infected people.



Check more details in the data dashboardhttps://t.co/SQw1mE8N05 pic.twitter.com/s7iUEZN2Uo — Peng Wu (@Egbert_PengWu) March 27, 2020

3月5日，他把那天製好的圖表發布在英國衛生部Twitter正文下的評論中，結果收獲了當日最高關注和讚好數量。之後，他每天堅持根據英國衛生部公布的數據更新圖表，展示確診病例和死亡病例增長走勢。因應疫情發展，吳芃後來還製作了另外一張圖表，即英國每天有多少人進行了檢測，以及每天的增長病例的比率，以便清楚地看到哪幾天是高峰期。

吳芃的舉動吸引到愈來愈多英國民眾的關注，也贏得大量稱讚。許多人留言説，圖表比數字更能讓人明白疫情趨勢，也更能喚起人們對疫情防控的重視。對於Twitter上有網民發起「PengForPM」的話題，吳芃表示，「說讓我當首相，這是英國人開的玩笑。可能是因為網友對英國政府之前比較保守的防疫措施有意見，希望政府採取更有力的措施。」

實際上，英國衛生部也注意到了吳芃。3月22日下午，英國衛生部一位工作人員致電吳芃。據吳芃透露，這名工作人員首先客氣地表達了感謝，然後說因為衛生部每天只能發布一條訊息，所以無法發布繪製的圖表。現在部門也更新了一個網站，有發布折線圖的圖表，但是因為工作繁忙不能及時更新，所以發布時間往往非常滯後，感謝他能夠在衛生部Twitter留言區發布這樣的數據圖。

自此之後，吳芃在每日更新的數據圖表之後，也貼上了英國衛生部的官方鏈接，希望網友們也前往查看。報道稱，現在又不少英國本地醫學專家、醫護人員、地方議員、企業家及主流媒體等都在關注吳芃的圖表。英國《約克郡郵報》（Yorkshire Post）記者也聯繫吳芃並做了報道，他在那篇報道中呼籲英國民眾聽從政府建議，居家隔離、外出時戴口罩並保持社交距離。

吳芃因應英國疫情製作的圖表。（Twitter@@Egbert_PengWu）

據悉，從開始這項工作到現在，英國的確診人數從100多宗上升到了逾萬宗，吳芃的Twitter粉絲也從數十個增至過萬。他認為，在有更多人關注其Twitter的時候，也表明大家對疫情也更加關注了。

隨著新冠肺炎疫情在英國日趨嚴峻，英國學校停課，一些國際留學生選擇暫時回國。吳芃選擇留在英國。他表示，將繼續堅持製圖，直到英國疫情好轉，「我感覺這對很多網民有幫助，他們每天等待我的更新，讓我萌生出一種責任感。」吳芃又透露，除了英國外，他還在幫尼日利亞製作新冠肺炎疫情的數據圖。

（新華社／澎湃新聞）