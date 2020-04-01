【新冠肺炎】被指發表涉疫情不當言論　留美中國學生遭網民圍攻

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球多國肆虐，日前微博一名中國留美學生「@許可馨Nova-」因批評留學生回國包機安排，遭到網民指責，更發現她曾發表大量涉疫情「不當言論」，還起底其父母為「蘇州市黨員干部、公職人員」。 及後，「@許可馨Nova-」曾在國內就讀的本科院校中國藥科大學急發微博澄清，強調許可馨是畢業後自費出國，並非公派，又指堅決反對她的部份言論。蘇州市紀委監委亦在微博表示，對事件高度關注，若涉及黨員幹部或公職人員違法違紀問題，將依法依規處理。

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目前，「@許可馨Nova-」微博帳號已被封鎖，顯示因違規而無法查看。不過，根據網傳截圖顯示，她在一篇微博中稱：「你愛國家，但是國家可不愛你」，又指留學生回國主動配合隔離的下場是「不給飯吃還腹瀉，還要被通報追着罵」，聲稱「我們不會回來給祖國添麻煩了，以後再也不會回來了」。

而在另一條微博中，她表示自己能走到今天，靠的是父母的錢和人脈，以及蘇州的平台和資源，相較之下個人努力「絲毫不值得一提」。她還曾在武漢疫情嚴重時表示，希望武漢一線醫生「臨陣脫逃」。還有網民翻出她以前發表的微博，提及「我的朋友有港獨的想法，我也不會生氣」，又認為網民指責公眾人物「台獨」時缺乏小心求證，這些言論遭批「支持港獨台獨」。

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另外有網民爆料稱，「@許可馨Nova-」是中國藥科大學公派美國留學生。不過中國藥科大學微博就發聲明澄清，指她為該校2019屆本科畢業生，畢業後自費出國留學。對於她的許多觀點「不能理解更不能認可」，個別觀點堅決反對，校方對此事高度重視，將進一步核實相關情況。

亦有網民稱，許可馨父親為「蘇州食藥監副局長許正龍」。不過，蘇州市市場監督管理局相關工作人員對此澄清稱，許正龍職務為調研員，曾任食藥監副局長，但市食藥監局已於2019年併入市場監管局。許正龍有1個女兒，但名字不叫許可馨，其女兒1988年出生，2006年考入南京信息工程大學，畢業後就工作，沒有留學經歷。

「@許可馨Nova-」本人稍早前則發微博解釋其言論動機，稱本意是希望未成年或情況緊急的留學生順利回國並得到幫助，並稱自己忽視了國內同胞的感受，「不該用過激語言刺激他們」，又表示相信國家會努力救助少部份情況緊急的留學生。也有網民發微博並附上截圖稱，在武漢疫情嚴峻時，「@許可馨Nova-」曾協助轉發多條求助訊息，認為她只是針對留學生回國的問題提出意見，不應「因言獲罪」。

（綜合報道）