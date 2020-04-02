【新冠肺炎】謊稱賣口罩騙取援鄂醫護5千餘元　內地男判囚8個月

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地最高人民法院周四（2日）發布第二批8個依法懲處妨害疫情防控犯罪典型案例。此次案例聚焦疫情期間涉及防疫物資的刑事案件，其中一名被告人謊稱銷售醫用口罩等防疫物資詐騙援鄂醫護人員。

內地男子因謊稱銷售醫用口罩詐騙援鄂醫護人員被判囚8個月。圖為示意圖，非文中當事人。（資料圖片/新華社）

案情顯示，今年2月12日，被告人王某某在微信群組內發布銷售醫用口罩、額溫槍（紅外線測溫儀）等防疫物資的虛假信息。被害人徐某某為江蘇省南通市某醫院ICU病房護士，接到支援湖北的工作任務後，為減輕當地防疫物資緊缺的壓力，準備自己購買一批醫用口罩帶到湖北。

徐某某看到王某某發布的銷售資料後，便微信聯繫王某某購買1500個口罩和2支額溫槍，並告知王某某自己是醫護人員，即將支援湖北，所買的口罩和額溫槍是準備帶到湖北防疫使用。

王某某騙取徐某某支付口罩訂金2500元（人民幣．下同）後，又以需付全款才能發貨為由，騙取徐某某支付口罩尾款2900元和額溫槍貨款400元，共計騙取徐某某5800元。後王某某編造各種理由拖延發貨，且不予退款，徐某某遂報案。

最高法指出，法院堅決依法打擊侵犯醫務人員人身財產安全、擾亂醫療秩序等各類涉醫犯罪，全力保障疫情防控工作順利開展。（資料圖片/新華社）

江蘇南通經濟技術開發區法院經審理認為，王某某以非法佔有為目的，虛構事實騙取他人財物，數額較大，其行為構成詐騙罪。王某某明知被害人是馳援湖北的醫護人員，購買醫用口罩等防疫物資用於湖北疫情防控，仍騙取被害人財物，主觀惡性深，社會危害性大，應依法從嚴懲處。王某某如實供述自己的犯罪事實，認罪認罰，案發後全部退賠被害人經濟損失。

據此，法院於3月5日以詐騙罪判處被告人王某某有期徒刑8個月，並處罰金人民幣6000元。

（澎湃新聞）