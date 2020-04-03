【新冠肺炎】留學生回國後參加婚禮和拜祭 　確診後致上百人隔離

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地最高檢聯合公安部周五（3日）發布境外輸入型疫情防控典型案例，其中包括甘肅省胡某某涉嫌妨害傳染病防治案。 根據通報，在埃及留學的胡某某隱瞞出境史，回國後不進行居家隔離，卻堅持參加婚禮和拜祭活動，確診後致上百人被隔離，後以涉嫌妨害傳染病防治罪被立案。

胡某某從埃及乘搭飛機回國，未登記報備，也沒有進行隔離。（資料圖片/新華社）

通報稱，胡某某2015年赴埃及留學，在愛資哈爾大學高中部（預科）學習語言。3月6日，胡某某從埃及開羅機場乘坐阿聯酋航空公司EK9244航班，於3月7日到達阿聯酋杜拜，同日轉乘EK306航班到達北京，翌日再搭乘飛機返回蘭州中川機場。其父駕車將胡某某接回位於臨夏州某縣住所，並告知胡某某要按照規定進行隔離。但是胡某某未聽從其父親的勸告，未登記報備，也沒有進行隔離。

3月8日至12日，胡某某隨意外出購物、走訪親戚，並於3月10日駕車帶妻子馬某某赴甘肅省婦幼保健院做產檢。3月10日，縣公安機關將胡某某從國外回境情況通報縣防疫指揮部。3月12日，該縣城關衛生院工作人員到胡某某家中對其進行身體檢查，發放告知書，明確提出必須居家隔離不得外出並每日報告體溫檢測情況的要求，惟胡某某隱瞞從埃及、杜拜入境的事實，謊稱自己從北京歸來沒有出入境，未執行居家隔離的要求，先後去岳父家、參加同學婚禮和拜祭活動等。

3月11日，臨夏州防疫指揮部發佈疫情防控9號公告，要求「所有境外來臨人員將健康情況等信息向鄉鎮、社區報告，並積極配合相關單位疫情防控工作」。（資料圖片/新華社）

3月13日，胡某某被集中隔離，翌日確診患新冠肺炎。因胡某某及其親屬未向居住地所在的鄉鎮、村（社區）進行報備登記，未遵守隔離規定，故意隱瞞從境外歸來的事實，導致45人被定點隔離、88人被居家隔離。

3月16日，某縣公安局對胡某某以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查，公安機關近日已對胡某某採取監視居住強制措施。目前胡某某已治癒出院，但按照疫情防控要求，現在當地集中隔離觀察。據悉，司法機關將依法予以追訴。

（新京報）